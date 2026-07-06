Все из-за новых санкций: банковский сектор России уже пострадал из-за ЕС

Россия рискует столкнуться с "взрывоопасным" банковским кризисом. Дело в том, что банки вынуждены нести значительную часть бремени военной экономики страны.

Что происходит в банковском секторе России

Об этом говорится в отчете одной из европейских государственных разведок, с которым ознакомилось агентство Reuters.

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Документ также предупреждает об уязвимости российской банковской системы в преддверии новых санкций Европейского Союза. Речь идет о 21-м пакете ограничений.

В июньском отчете отмечается, что ухудшение качества кредитного портфеля и рост долговой нагрузки домохозяйств создают "взрывоопасный" риск.

Это происходит именно тогда, когда ЕС готовит 21-й пакет санкций. Его должны окончательно согласовать в июле. Ограничения должны быть направлены против банков и криптовалютных сетей.

Расходы на войну против Украины истощают государственный бюджет. Поэтому Россия все больше полагается на банки – для поддержки компаний и заемщиков.

В частности, Министерство экономического развития России снизило прогноз роста ВВП на 2026 год с 1,3% до 0,4%, а на 2027 год – с 2,8% до 1,4%.

В отчете под названием "Записка о вероятности банковского кризиса в России в 2026 году" отмечается, что банки были вынуждены выдавать льготные кредиты:

оборонным предприятиям;

покупателям жилья;

другим категориям заемщиков.

В то же время государственные кредитные программы, реструктуризация займов и правительственная поддержка лишь маскируют реальную уязвимость банковской системы.

В отчете оценивается, что 10% корпоративных кредитов являются сомнительными. То есть наблюдается резкий рост по сравнению с 2024 годом. Кроме того, некоторые крупные банки сообщили, что доля проблемных розничных кредитов в 2025 году достигла 15%.

Также отмечается, что более 500 тысяч россиян объявили себя банкротами в 2025 году – почти на треть больше, чем годом ранее.

А государственные программы побудили более 13 миллионов россиян оформить как минимум три кредита одновременно.

Российская экономика стагнирует, но доминирование государства и высокие оборонные расходы означают, что немедленного финансового кризиса не ожидается,

– заявил Крис Вифер, эксперт по России из консалтинговой компании Macro Advisory.

Он отметил, что страны Азии продолжают игнорировать санкции. Поэтому надежды на то, что новый пакет ограничений мгновенно спровоцирует кризис в России, являются слишком оптимистичными.

Таким образом, новые ограничения могут существенно навредить России. Но эксперты пока не спешат с выводами.

Что еще известно о банках в России

Напомним, что крупнейший банк России – Сбербанк – уже предупредил своих клиентов об ухудшении качества корпоративного кредитного портфеля. Все это происходит на фоне замедления экономики страны.

В то же время население России массово отказывается от банковских платежей. В частности, банковскую систему России в ближайшее время ждет дальнейшее падение кредитной активности.