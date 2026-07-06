Что происходит в банковском секторе России
Об этом говорится в отчете одной из европейских государственных разведок, с которым ознакомилось агентство Reuters.
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Документ также предупреждает об уязвимости российской банковской системы в преддверии новых санкций Европейского Союза. Речь идет о 21-м пакете ограничений.
В июньском отчете отмечается, что ухудшение качества кредитного портфеля и рост долговой нагрузки домохозяйств создают "взрывоопасный" риск.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Это происходит именно тогда, когда ЕС готовит 21-й пакет санкций. Его должны окончательно согласовать в июле. Ограничения должны быть направлены против банков и криптовалютных сетей.
Расходы на войну против Украины истощают государственный бюджет. Поэтому Россия все больше полагается на банки – для поддержки компаний и заемщиков.
В частности, Министерство экономического развития России снизило прогноз роста ВВП на 2026 год с 1,3% до 0,4%, а на 2027 год – с 2,8% до 1,4%.
В отчете под названием "Записка о вероятности банковского кризиса в России в 2026 году" отмечается, что банки были вынуждены выдавать льготные кредиты:
- оборонным предприятиям;
- покупателям жилья;
- другим категориям заемщиков.
В то же время государственные кредитные программы, реструктуризация займов и правительственная поддержка лишь маскируют реальную уязвимость банковской системы.
В отчете оценивается, что 10% корпоративных кредитов являются сомнительными. То есть наблюдается резкий рост по сравнению с 2024 годом. Кроме того, некоторые крупные банки сообщили, что доля проблемных розничных кредитов в 2025 году достигла 15%.
- Также отмечается, что более 500 тысяч россиян объявили себя банкротами в 2025 году – почти на треть больше, чем годом ранее.
- А государственные программы побудили более 13 миллионов россиян оформить как минимум три кредита одновременно.
Российская экономика стагнирует, но доминирование государства и высокие оборонные расходы означают, что немедленного финансового кризиса не ожидается,
– заявил Крис Вифер, эксперт по России из консалтинговой компании Macro Advisory.
Он отметил, что страны Азии продолжают игнорировать санкции. Поэтому надежды на то, что новый пакет ограничений мгновенно спровоцирует кризис в России, являются слишком оптимистичными.
Таким образом, новые ограничения могут существенно навредить России. Но эксперты пока не спешат с выводами.
Что еще известно о банках в России
Напомним, что крупнейший банк России – Сбербанк – уже предупредил своих клиентов об ухудшении качества корпоративного кредитного портфеля. Все это происходит на фоне замедления экономики страны.
В то же время население России массово отказывается от банковских платежей. В частности, банковскую систему России в ближайшее время ждет дальнейшее падение кредитной активности.