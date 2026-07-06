Що відбувається у банківському секторі Росії

Про це йдеться у звіті однієї з європейських державних розвідок, з яким ознайомилося Reuters.

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Документ також попереджає про вразливість російської банківської системи напередодні нових санкцій Європейського Союзу. Мова йде про 21-й пакет обмежень.

У червневому звіті зазначається, що погіршення якості кредитного портфеля та зростання боргового навантаження домогосподарств створюють "вибуховий" ризик.

Це відбувається саме тоді, коли ЄС готує 21-й пакет санкцій. Його мають остаточно узгодити у липні. Обмеження мають бути спрямовані проти банків та криптовалютних мереж.

Витрати на війну проти України виснажують державний бюджет. Так Росія дедалі більше покладається на банки – для підтримки компаній та позичальників.

Зокрема, Міністерство економічного розвитку Росії знизило прогноз зростання ВВП на 2026 рік із 1,3% до 0,4%, а на 2027 рік– із 2,8% до 1,4%.

У звіті під назвою "Записка щодо ймовірності банківської кризи в Росії у 2026 році" зазначено, що банки були змушені видавати пільгові кредити:

оборонним підприємствам;

покупцям житла;

іншим категоріям позичальників.

Водночас державні кредитні програми, реструктуризація позик та урядова підтримка лише приховують реальну вразливість банківської системи.

У звіті оцінюється, що 10% корпоративних кредитів є сумнівними. Тобто відбувається різке зростання порівняно з 2024 роком. Крім того, деякі великі банки повідомили, що частка проблемних роздрібних кредитів у 2025 році сягнула 15%.

Також зазначається, що понад 500 тисяч росіян оголосили себе банкрутами у 2025 році – майже на третину більше, ніж роком раніше.

А державні програми стимулювали понад 13 мільйонів росіян оформити щонайменше три кредити одночасно.

Російська економіка стагнує, але домінування держави та високі оборонні витрати означають, що негайної фінансової кризи не очікується,

– заявив Кріс Віфер, експерт з Росії консалтингової компанії Macro Advisory.

Він зазначив, що країни Азії продовжують ігнорувати санкції. Тому сподівання, що новий пакет обмежень миттєво спровокує кризу в Росії, є надто оптимістичними.

Таким чином, нові обмеження можуть суттєво нашкодити Росї. Але експерти поки не квапляться з висновками.

Що ще відомо про банки у Росії

Нагадаємо, що найбільший банк Росії – Сбербанк – вже попередив своєї клієнтів про погіршення якості корпоративного кредитного портфеля. Це все відбувається на тлі сповільнення економіки країни.

Водночас населення Росії масово відмовляється від банківських платежів. Зокрема, банківську систему Росії найближчим часом чекає подальше падіння кредитної активності.