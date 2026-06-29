Почему россияне переходят на наличные

Причем масштабы этой тенденции растут быстрее, чем готовы признать сами чиновники. Подробности рассказали в украинской Службе внешней разведки в понедельник, 29 июня.

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В апреле и мае доля покупок, оплаченных наличными, выросла до 30,2%. Чаще всего так расплачиваются за ремонтные услуги, автотовары, в отелях и транспорте.

В то же время российский Центробанк зафиксировал, что всего за год объем наличных денег у населения увеличился на 14% – до 20 триллионов рублей, или почти 276 миллиардов долларов. Среди причин:

регулярные перебои с мобильной связью и интернетом;

а также стремление малого бизнеса сократить расходы на эквайринг и уменьшить налоговую нагрузку.

К слову, крупные банки сокращают кредитные лимиты по картам. Официальной причиной называют ужесточение требований регулятора, однако этому также способствуют падение доходности финучреждений и ослабление кредитной активности. "Банкиры России предпочитают подстраховаться заранее", – считают в разведке.

Дополнительное давление создает и отток средств в наличные, из-за чего участники рынка вынуждены действовать все осторожнее. На этом фоне кредитование будет и дальше замедляться, а финансовая система будет работать во все более жестких условиях.

Напомним, на фоне внутренних проблем страна-агрессор может столкнуться с новыми вызовами и на внешних рынках. В частности, в ЕС вновь активизировалась дискуссия о полном отказе от российской нефти, что может еще больше ударить по экспортным доходам Кремля.