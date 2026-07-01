Какую тенденцию заметили в Сбербанке

Подробности эксклюзивно для Reuters в среду, 1 июля, рассказал сам финансовый директор Тарас Скворцов в кулуарах очередного конгресса центробанка в Петербурге. В частности, топ-менеджер признал ухудшение финансового состояния своих заемщиков.

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По словам представителя учреждения, о проблемах клиентов свидетельствует рост количества обращений по поводу реструктуризации кредитов. Из-за этого Сбербанку, скорее всего, придется увеличить резервы под потенциальные убытки, а расходы на покрытие таких рисков в корпоративном сегменте повысятся.

Кроме того, высокие процентные ставки вынуждают банк пересмотреть прогнозы. Если ранее рост корпоративного кредитования в этом году ожидался на уровне 9 – 11%, то теперь показатели могут быть занижены. Правда, как именно – пока не раскрывают.

Мы видим ситуацию на рынке топлива. Все это, конечно, влияет на экономическое положение многих компаний,

– сказал Скворцов.

К слову, на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре в России возник дефицит бензина на заправках, а розничные цены выросли. Поэтому аналитики уже повысили прогноз по инфляции на 2026 год – с 5,5% до 5,7%.

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины также обращала внимание на снижение кредитной активности в стране-агрессоре. Россияне все чаще переходят на наличные расчеты, отказываясь от банковских карт и безналичных платежей.