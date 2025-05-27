На Ближнем Востоке открыли новое месторождение нефти

Новое месторождение нефти обнаружили в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом. Месторождение открыла компания Wafra Joint operations, пишет 24 Канал со ссылкой на информационное агентство SPA

Обратите внимание Рынок нефти ждет решения ОПЕК+: как изменились цены на нефть

Это первое месторождение, которое обнаружили после возобновления добычи нефти и прилегающей к ней морской акватории. Напомним, что работы там возобновили в середине 2020 года. Добавляют, что новое месторождение нефти имеет очень важное значение.

К теме! В нейтральной зоне есть два крупных нефтяных месторождения. Одно из них сухопутное, которое известно под названием Wafra, а второе – шельфовое, которое имеет название Khafji. Из-за конфликта между Саудовской Аравией и Кувейтом работа на этих месторождениях была остановлена в 2014 – 2015 годах.

Дело в том, что оно положительно влияет на позиции обеих стран на энергетическом рынке. Ведь месторождение подкрепляет сильные позиции Саудовской Аравии и Кувейта, как надежных поставщиков энергоресурсов.

Напомним, что Саудовская Аравия имеет вторые по величине запасы нефти в мире. Страна уступает только Венесуэле в этом рейтинге. Однако в апреле 2025 года нефтяная компания Saudi Aramco открыла 14 новых месторождений в Саудовской Аравии. Речь идет о месторождениях с залежами нефти и газа.