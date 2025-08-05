На сколько упали объемы импорта иранской нефти?

По данным аналитической компании Kpler объемы закупок Китаем иранской нефти упали примерно до 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это почти на 30% меньше, чем в июне, и чуть ниже уровня аналогичного периода прошлого года, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Несмотря на санкции США Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти, хотя в официальной статистике поставки часто отражаются как нулевые или незначительные.

Основными потребителями иранской нефти традиционно являются независимые переработчики, известные как "чайники".

Спрос со стороны "чайников" остается низким, поскольку после резкого роста импорта в июне они не спешат пополнять запасы. Кроме того, некоторые из них ограничены жесткими квотами на импорт сырья,

- отметила старший аналитик по сырой нефти в Kpler Муюй Сюй.

В июне импорт иранской нефти в Китай достиг трехмесячного пика – более 1,7 миллиона баррелей в сутки. Это было связано с ускоренной отгрузкой на фоне опасений относительно возможных перебоев поставок из-за ирано-израильского обострения.