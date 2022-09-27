В UZCARD объяснили прекращение обслуживания карт платежной системы "мир" техническими причинами. Напомним, что ряд турецких отелей в Анталии тоже приостановил обслуживание таких карт, ссылаясь на те же технические причины, однако впоследствии ряд отелей так и не возобновили обслуживание.
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Единый общереспубликанский процессинговый центр сообщает, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года прекращает обслуживание карт "мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – "мир" за границей,
– говорится в сообщении межбанковской платежной системы.
Но подчеркнем, что кобейджинговые карты UZCARD – "мир" на территории Узбекистана работают в штатном режиме.