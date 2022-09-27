В UZCARD объяснили прекращение обслуживания карт платежной системы "мир" техническими причинами. Напомним, что ряд турецких отелей в Анталии тоже приостановил обслуживание таких карт, ссылаясь на те же технические причины, однако впоследствии ряд отелей так и не возобновили обслуживание.

Читайте также Пять стран ЕС призывают ужесточить санкции против России: что об этом известно

Единый общереспубликанский процессинговый центр сообщает, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года прекращает обслуживание карт "мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – "мир" за границей,

– говорится в сообщении межбанковской платежной системы.

Но подчеркнем, что кобейджинговые карты UZCARD – "мир" на территории Узбекистана работают в штатном режиме.

Напомним! Ряд российских банков отключили от мировой платежной системы SWIFT, а также из-за санкционных ограничений у россиян за границей появились проблемы с оплатой и бронированием чего-либо онлайн, расчетом картами в магазинах, заведениях, гостиницах, снятием наличных с банкоматов и так далее. Однако несколько иностранных банков подключились к платежной системе "мир", как некоторые турецкие или банки ОАЭ уже после начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. Таким образом они помогают россиянам обходить санкции за границей.