В UZCARD пояснили припинення обслуговування карток платіжної системи "мір" технічними причинами. Нагадаємо, що ряд турецьких готелів в Анталії теж призупинив обслуговування таких карток, посилаючись на ті самі технічні причини, однак згодом низка готелів так і не відновили обслуговування.
Читайте також П'ять країн ЄС закликають посилити санкції проти росії: що про це відомо
Єдиний загальнореспубліканський процесинговий центр повідомляє, що у зв'язку з проведенням необхідних технічних процедур на стороні учасника платіжної системи UZCARD з 09:00 23 вересня 2022 року припиняє обслуговування карток "мір" в інфраструктурі ПС UZCARD та роботу кобейджингових карток UZCARD – "мір" за кордоном,
– мовиться у повідомленні міжбанківської платіжної системи.
Але підкреслимо, що кобейджингові картки UZCARD – "мір" на території Узбекистану працюють у штатному режимі.