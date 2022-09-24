Главными флагманами этой инициативы стали Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония.
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Пять стран требуют ужесточить санкции ЕС против россии
Они призывают расширить санкции ЕС в энергетическом блоке. В частности, речь идет о бане для сжиженного нефтяного газа и ограничении сотрудничества в области ядерной энергетики.
Предложение также включает устранение еще большего количества банков из международной платежной системы, начиная с "Газпромбанка". российский кредитор пока лишен основной части санкций ЕС, поскольку этот банк используют европейские компании для оплаты поставок газа.
Пятерка европейских стран призывает запретить услуги, связанные со страхованием, трансфер банкнот долларов США в россию, а также усиление ограничений для транзакций с криптовалютами.
ЕС и Европейская комиссия обсуждают новые санкционные ограничения против государства-агрессора. По всей вероятности, в пакет могут попасть дополнительные ограничения для сферы торговли.
В частности, в блоке уже начали обсуждать установку ценового потолка для российской нефти. Этот шаг сравнит ЕС с США, пытающимися удержать цены на черное золото от роста. Польша, Ирландия и страны Балтии призывают принять решение о:
- Расширение ограничений для российских судов, входящих в порты ЕС, предоставление бизнес-услуг в россии, а также установить запрет на предоставление ИТ-услуг;
- Запрете импорта российских алмазов и ограничении импорта стали из государства-агрессора;
- Запрете продажи объектов недвижимости российским компаниям и гражданам, не являющимся резидентами Европейского Союза.