В 2020 году компания заработала 4,85 миллиарда долларов. Доход Shell в 2021 году превзошел ожидания аналитиков.

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Успешный год компании Shel l

Нефтяной гигант сообщил, что за прошлый год заработал 19,29 миллиарда долларов против прогнозируемых 17,8 миллиарда долларов. Доход Shell за последний квартал 2021 года составил почти 6,4 миллиарда долларов, согласно официальному отчету компании.

Генеральный директор Shell Бен ван Берден заявил, что 2021 год "важным годом" для компании и прогресс за последние 12 месяцев позволит фирме быть смелее и быстрее двигаться.

Мы показали очень высокие финансовые результаты в 2021 году, и наша финансовая сила и дисциплина лежат в основе трансформации нашей компании,

– добавил он.

Кроме того, в Shell сделали несколько важных заявлений:

анонсировали программу выкупа акций на сумму 8,5 миллиарда долларов в первой половине 2022 года. В 2021 году выкуп акций составил 3,5 миллиарда долларов;

имеет целью увеличить свои дивиденды на 4% до 0,25 доллара на акцию в первом квартале текущего года.

Успешный год компании Shell / Фото Getty Images

Что происходило со спросом на нефть

В 2021 году глобальный спрос на нефть стремительно вырос. Дело в том, что потребление бензина и дизельного топлива росло, потому что в мире возобновлялись путешествия и деловая активность на фоне пандемии. Более того, Международное энергетическое агентство сообщило, что показатели мобильности остаются стабильными, даже если количество больных коронавирусом достигает рекордных отметок.

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Это существенно отличается от ситуации в 2020 году, когда вся нефтегазовая промышленность пережила непростые 12 месяцев почти по всем параметрам. Цена акций компании Shell выросла более чем на 20% с начала года, однако все равно не вернулась к уровню к пандемии. Актуальные данные о позициях Shell на рынке: