У 2020 році компанія заробила 4,85 мільярда доларів. Дохід Shell у 2021 році перевершив очікування аналітиків.

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Нафтовий гігант повідомив, що за минулий рік заробив 19,29 мільярда доларів проти прогнозованих 17,8 мільярда доларів. Дохід Shell за останній квартал 2021 року склав майже 6,4 мільярда доларів, згідно з офіційним звітом компанії.

Генеральний директор Shell Бен ван Берден заявив, що 2021 рік "важливим роком" для компанії й прогрес за останні 12 місяців дозволить фірмі бути сміливішою та швидше рухатися.

Ми продемонстрували дуже високі фінансові результати у 2021 році, і наша фінансова сила та дисципліна лежать в основі трансформації нашої компанії,

– додав він.

Крім того, у Shell зробили кілька важливих заяв:

анонсували програму викупу акцій на суму 8,5 мільярда доларів у першій половині 2022 року. У 2021 році викуп акцій склав 3,5 мільярда доларів;

доларів у першій половині 2022 року. У 2021 році викуп акцій склав доларів; є на меті збільшити свої дивіденди на 4% до 0,25 долара на акцію в першому кварталі поточного року.

Успішний рік компанії Shell / Фото Getty Images

Що відбувалося з попитом на нафту

У 2021 році глобальний попит на нафту стрімко виріс. Річ у тому, що споживання бензину та дизельного палива зростало, оскільки у світі відновлювалися подорожі та ділова активність на фоні пандемії. Ба більше, Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що показники мобільності залишаються стабільними, навіть якщо кількість хворих на коронавірус досягає рекордних позначок.

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Це суттєво відрізняється від ситуації у 2020 році, коли вся нафтогазова промисловість пережила непрості 12 місяців майже за всіма параметрами. Ціна акцій компанії Shell зросла на понад 20% з початку року, проте все не одно не повернулася до рівня до пандемії. Актуальні дані щодо позицій Shell на ринку: