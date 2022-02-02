Европейская комиссия пытается убедить блок координировать 20 миллиардов евро или 22,3 миллиарда долларов США инвестиций ЕС и государств-членов, ежегодно направляемых в Африку.

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Борьба за Африку

Эту инициативу поддерживает действующий президент Франции Эммануэль Макрон, который до июня 2022 будет председательствовать в Совете Европейского Союза. Европейская комиссия намерена заключить это соглашение до встречи с африканскими лидерами, которое запланировано на 17 февраля в Брюсселе, Бельгия.

Германия считает, что некоторые проекты, которые ЕС хочет предложить для знаменательного саммита, пока не готовы. Об этом сообщили чиновники, которые знакомы с ситуацией, на условиях анонимности. Некоторые государства заявили, что они не могут взять на себя определенные обязательства, поскольку до сих пор работают над своими бюджетами на следующий год. Речь идет о:

Венгрии,

Португалии,

Финляндии.

В то время как напряженность в отношениях с Россией через Украину привела к новой проверке Европы в контексте внешней политики. В то же время, Эммануэль Макрон годами пытался убедить 27 стран-членов ЕС координировать свою зарубежную деятельность для реагирования на изменения глобального ландшафта, что отмечается ростом влияния Китая.

ЕС может лишиться влияния в Африке / Getty Images

Европейская комиссия предупредила государства-члены, что влияние их инвестиций может ослабнуть, если они продолжат разбивать их на части и преследовать свои национальные интересы вместо более широкой стратегии ЕС. Кроме того, исполнительный орган ЕС оказывает давление на национальные правительства, чтобы они поддержали некоторые инициативы в Африке для обеспечения их успеха. В ЕС также возникают разногласия по перечню приоритетных проектов.