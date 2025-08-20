Почему на долларах изображены президенты США?

На самом деле на американских банкнотах изображены пять президентов и два отца-основателя страны. Согласно Министерству финансов США, на купюрах могут быть только те деятели, чья роль в истории хорошо известна американцам, пишет 24 Канал со ссылкой на Gold Bureau.

При этом на банкнотах не изображают ныне живых людей. Окончательное решение о том, чьи портреты будут размещены на купюрах доллара, принимает министр финансов США.

Примечательно! Традиция началась в 1869 году, когда портрет Джорджа Вашингтона впервые появился на однодолларовой купюре. С тех пор лица выдающихся государственных деятелей прочно закрепились на американских деньгах.

Кто изображен на 1 долларе?

На банкноте номиналом 1 доллар изображен Джордж Вашингтон – первый президент США, который стал символом американской государственности. Его портрет появился на однодолларовой купюре в 1869 году, заменив изображение министра финансов Салмона Чейза.

Банкнота номиналом 1 доллар / фото Wikimedia

Вашингтон возглавлял Континентальную армию, приведя США к победе над Великобританией и завоеванию независимости.

Кто изображен на 2 долларах?

На банкноте номиналом 2 доллара изображен Томас Джефферсон – третий президент США, который вошел в историю прежде всего как автор Декларации независимости 1776 года. Джефферсон также известен покупкой Луизианы у Франции в 1803 году, что вдвое увеличило территорию США.

Банкнота номиналом 2 доллара / фото Wikimedia

Его портрет впервые разместили на двухдолларовой купюре в 1869 году, заменив Александра Гамильтона.

Кто изображен на 5 долларах?

На банкноте 5 долларов изображен Авраам Линкольн – 16-й президент США. Во время его каденции продолжалась Гражданская война. В 1864 году при Линкольне была принята 13-я поправка к Конституции, которая отменила рабство.

Банкнота номиналом 5 долларов / фото Wikimedia

Кто изображен на 10 долларах?

На банкноте 10 долларов изображен Александр Гамильтон. Хотя он не был президентом, Гамильтон вошел в историю как первый министр финансов США и один из авторов Конституции. На этой должности министра финансов США заложил основы американской финансовой системы: создал Национальный банк, налоговую и таможенную службы.

Банкнота номиналом 10 долларов / фото Wikimedia

Кто изображен на 20 долларах?

На банкноте 20 долларов изображен Эндрю Джексон – седьмой президент США, известный как первый "гражданин-президент", Джексон происходил не из элиты, а из простого народа.

Он занимал должность с 1829 по 1837 год и проводил политику, ориентированную на расширение прав избирателей среди белых мужчин, не принадлежавших к высшему сословию.

Банкнота номиналом 20 долларов / фото Wikimedia

Кто изображен на 50 долларах?

На банкноте 50 долларов изображен Улисс С. Грант – 18-й президент США и командующий армией Союза в годы Гражданской войны. Именно он добился капитуляции армии Конфедерации в 1865 году, став национальным героем.

Банкнота номиналом 50 долларов / фото Wikimedia

Как президент Грант занимался восстановлением страны после войны и создал Департамент юстиции.

Кто изображен на 100 долларах?

На банкноте 100 долларов изображен Бенджамин Франклин – один из отцов-основателей, ученый, дипломат и изобретатель. Франклин – единственный из деятелей, кто подписал все три ключевых документа США: Декларацию независимости, Парижский мирный договор и Конституцию.

Банкнота номиналом 100 долларов / фото Wikimedia

Он проводил эксперименты с электричеством, доказав, что молния является электрическим разрядом, изобрел громоотвод и бифокальные очки, составил карту течения Гольфстрим.