Компания Новограца Galaxy Digital, которая занимается криптоекосистемамы, является своеобразным цифровым аналогом фонда Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway, инвестируя в перспективные блокчейн-проекты. Например, недавно Galaxy Digital приобрела гиганта BitGo за рекордные 1,2 миллиарда долларов.

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Майк Новограц выделил катализатора крипторынка

Новограц успел зарекомендовать себя, как единственный инвестор, к которому прислушиваются другие игроки рынка в поисках нового большого скачка. Объясняя обвал биткоина в мае, который уже назвали худшим месяцем для цифровой валюты за последние 10 лет, предприниматель вспомнил об институциональных инвесторах, которые стали причиной масштабного ралли в начале года.

Институциональные деньги очень важны. Позвольте мне привести вам некоторые цифры – общая рыночная капитализация криптовалют составляет почти 1,5 триллиона долларов. Это 30 базовых пунктов общего мирового богатства – 30 базовых пунктов – ничего. Чтобы это сместилось на 2%, 3%, в чем я убежден, нужны финансовые учреждения. Они обладают всеми деньгами,

– сказал криптоинвестор.

Новограц утверждает, что многие институциональные игроки и хедж-фонды создали накопления в цифровой валюте еще тогда, когда менеджер хедж-фондов Пол Тюдор Джонс впервые обнародовал свой тезис об инвестировании и поддержал использование "цифрового золота" – биткоина – в мае 2020 года. По его словам, вскоре наступит новый период консолидации, после которого рынок всколыхнет новая волна денег.

Миллиардер рассказал, что станет новым катализатором крипторынка / Фото Unsplash

Криптоинвестор считает, что новым катализатором для рынка станет одобрение биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржах США. Сейчас регулятор рассматривает более 10 заявок, одна из которых поступила от Galaxy Digital. Новограц признался, что не воспринимает все формы регулирования, как что-то ужасное.

Гэри Генслер (новый глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США – ред.) – умный парень. Я верю, что он собирается выступить с разумным регулированием. Я вообще-то думаю, что одним из самых больших сюрпризов следующих пяти лет станет то, насколько быстро DeFi взлетит,

– рассказал миллиардер, добавив, что это может помочь привлечь капитал в проект DeFi (децентрализованные финансы).

Такие масштабные изменения могут нанести мощный удар традиционным банкам. Гендиректор JPMorgan Джеймс Даймон в начале 2021 в письме к акционерам отметил, что небанковские конкуренты были более гибкими в работе, при этом, сумев, избежать дополнительных ограничений. Даймон прогнозирует, что при таких условиях, взрыв DeFi вряд ли утихнет. Согласно данным DefiLlama , общая стоимость всех протоколов DeFi выросла почти в 100 раз с 16,5 миллиарда долларов в декабре до почти 160 миллиардов долларов в мае.