Воррен Баффет, голова компанії Berkshire Hathaway, неодноразово висловлював свою позицію щодо криптовалют. 

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Це ймовірно отрута для щурів у квадраті. Вона суперечить інтересам цивілізації,
– сказав Баффет.

Ще у 2020 році інвестор заявив, що не володіє жодною криптовалютою і не планує цього робити. На це є три причини.

Аргументи Баффета проти біткойна

Біткойн не має "унікальної цінності"

Баффет любить інвестувати в акції корпорацій, які виробляють реальні речі, наприклад він відомий своєю любов'ю до технологічних компаній, зокрема Apple. Натомість біткойн не має за собою нічого, окрім віри, що хтось у майбутньому заплатить за нього більше.

Зауважимо, що біткойн все ж має на меті набути реальної вартості як платіжна система. 

Біткойн – це не гроші

Гроші мають три ознаки:

  • це засіб обміну;
  • вони накопичуються;
  • вони є розрахунковою одиницею.

Баффет вважає, що у біткойна недостатньо ознак, щоб вважатися грошима і що це лиш тимчасовий засіб обміну.

Баффет не розуміє біткойну

Баффет став одним з найуспішніших інвесторів в історії, інвестуючи в акції, які він розуміє. 

Чому я повинен інвестувати у те, про що я нічого не знаю?
– питав Баффет.

Вартість біткойна

Попри категоричну позицію Воррена Баффета, є все ж низка мільярдерів, які підтримують криптовалюту, зокрема й Ілон Маск. Варто інвестувати чи ні – особистий вибір кожного. Поки що статистика – на користь біткойна.

  • У середині квітня біткойн досяг історичного максимуму в близько 63 тисячі доларів.
  • Станом на 2 червня 12:00 вартість біткойна 37 441 долар, за даними CoinMarketCap.
  • За останній рік біткойн виріс на 292%, а з початку року – на 28%, про що свідчать дані Libertex.