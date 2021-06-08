Компанія Новограца Galaxy Digital, яка займається криптоекосистемами, є своєрідним цифровим аналогом фонду Воррена Баффета Berkshire Hathaway, інвестуючи у перспективні блокчейн-проєкти. Наприклад, нещодавно Galaxy Digital придбала гіганта BitGo за рекордні 1,2 мільярда доларів.

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Майк Новограц виділив каталізатора крипторинку

Новограц встиг зарекомендувати себе, як єдиний інвестор, до якого прислуховуються інші гравці ринку в пошуках нового великого стрибка. Пояснюючи обвал біткойна у травні, який вже назвали найгіршим місяцем для цифрової валюти за останні 10 років, підприємець згадав про інституційних інвесторів, які стали причиною масштабного ралі на початку року.

Інституційні гроші надзвичайно важливі. Дозвольте мені навести вам деякі цифри – загальна ринкова капіталізація криптовалют становить майже 1,5 трильйона доларів. Це 30 базових пунктів загального світового багатства – 30 базових пунктів – нічого. Щоб це змістилося на 2%, 3%, у чому я переконаний, потрібні фінансові установи. Вони володіють усіма грошима,

– сказав криптоінвестор.

Новограц стверджує, що чимало інституційних гравців та хедж-фондів створили накопичення у цифровій валюті ще тоді, коли менеджер хедж-фондів Пол Тюдор Джонс вперше оприлюднив свою тезу щодо інвестування та підтримав використання "цифрового золота" – біткойна – у травні 2020 року. За його словами, невдовзі настане новий період консолідації, після якого ринок сколихне нова хвиля грошей.

Мільярдер розповів, що стане новим каталізатором​ крипторинку / Фото Unsplash

Криптоінвестор вважає, що новим каталізатором для ринку стане схвалення біткойн-ETF Комісією з цінних паперів та бірж США. Наразі регулятор розглядає понад 10 заявок, одна з яких надійшла від Galaxy Digital. Новограц зізнався, що не сприймає усі форми регулювання, як щось жахливе.

Гері Генслер (новий очільник Комісії з цінних паперів та бірж США – ред.) – розумний хлопець. Я вірю, що він збирається виступити з розумним регулюванням. Я взагалі-то думаю, що одним з найбільших сюрпризів наступних п'яти років стане те, наскільки швидко DeFi злетить,

– розповів мільярдер, додавши, що це може допомогти залучити капітал в проєкт DeFi (децентралізовані фінанси).

Такі масштабні зміни можуть завдати потужного удару традиційним банкам. Гендиректор JPMorgan Джеймі Дімон на початку 2021 року в листі до акціонерів зазначив, що небанківські конкуренти були більш гнучкими в роботі, при цьому зумівши уникнути додаткових обмежень. Дімон прогнозує, що за таких умов, вибух DeFi навряд чи вщухне. Відповідно до даних DefiLlama, загальна вартість всіх протоколів DeFi виросла майже в 100 разів з 16,5 мільярда доларів в грудні до майже 160 мільярдів доларів у травні.

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