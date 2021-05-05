Бизнес всегда был привлекательной идею для смелых и решительных людей. Каждый день миллионы людей рискуют, создавая собственное дело, но далеко не все стартапы в будущем будут стоить миллиарды долларов.

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Редкие "единороги"

Термин "единорог" начал использовать в 2013 году венчурный инвестор Эйлин Ли . Он убежден, что успешный стартап – это априори большая редкость. Только 0,07% бизнесов с венчурным финансированием получают статус единорогов. Н айти компанию с таким потенциалом – действительно редкая удача. Именно поэтому , распознать компанию-единорога на раннем этапе бывает чрезвычайно сложно.

Единорог Это термин, который используют в индустрии венчурного капитала для описания стартапов, стоимость которых составляет более 1 миллиарда долларов.

В перечень самых известных компаний-"единорогов" в свое время входили социальные сети Facebook и Instagram, мессенджеры – Slack и Zoom. Показательным примером является сервис по аренде жилья Airbnb, который успешно зарабатывает на комиссии от сдачи недвижимости в краткосрочную аренду. Еще один хороший пример – мобильное приложение для поиска и заказа такси Uber.

Критерии выбора

Для того чтобы не пропустить "единорога", необходимо обращать внимание на два основных критерия:

нацеленность компании на огромную аудиторию,

стратегию, которая позволит обеспечить миллиардные прибыли.

Также стоит присмотреться к количеству пользователей, темпов набора аудитории и потенциала рынка. Важно оценить и бизнес-модель, средний чек и прибыль на одного клиента.

Чтобы стать "единорогом", стартап должен или предложить совершенно новый продукт, услугу, или серьезно усовершенствовать то, что уже есть на рынке. Стартапы-единороги – первопроходцы, которые никогда не останавливаются на достигнутом, а режим "совершенствования" работает на постоянной основе. Еще одной отличительной чертой этих компаний является то, что они не относятся к категории однодневок.

Важными критериями также являются наличие рынков сбыта и возможность постоянного роста количества потенциальных клиентов. Клиентоориентированность относится к одной из ключевых характеристик "единорога". Бизнес-модель такой компании направлена на то, чтобы сделать продукты или услуги и проще, и более доступными.

Именно "единороги" совершили несколько революций в области технологий. Ведь 87% продуктов таких компаний – это программное обеспечение, 7% – оборудование, а остальные 6% – другие продукты и услуги. Тот, кто не пропустит "единорога", имеет шанс не просто удачно инвестировать средства, но и получить в конечном результате в разы большую прибыль.

Как не пропустить компанию-"единорога" / Фото unsplash

Конечно, для того, чтобы заметить перспективный стартап еще на ранних стадиях, нужно хорошо разбираться в современных технологиях. Однако, к счастью, чтобы хорошо зарабатывать на этом совсем не обязательно глубоко погружаться в ту или иную технологическую сферу или тратить много времени на поиск таких компаний. Для начала достаточно просто вложить средства в акции уже известных и успешных компаний и зарабатывать на их росте. В частности, речь идет о Facebook, Slack, Uber.

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Как зарабатывать на акциях компаний

Превратить акции крупных компаний в новый источник прибыли довольно просто. Для этого достаточно выбрать правильную торговую платформу, которая позволит сконцентрироваться на инвестициях. Одним из лучших площадок для этого есть Libertex от Forex Club, который позволяет в режиме одного окна вкладывать средства более чем в 250 различных финансовых инструментов. Более 2,9 миллиона начинающих инвесторов и опытных трейдеров из разных уголков мира выбирают именно эту платформу .

Все что нужно сделать для того, чтобы начать зарабатывать – открыть и пополнить счет в Libertex , выбрать инструмент для инвестирования, определиться с суммой и направлением сделки. Один клик – и вы выгодно вложили средства.