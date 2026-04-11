Мошенники "воруют" деньги с карточек: как это предотвратить и уберечь свои сбережения
- Мошенники могут похищать средства с карточек, зная номер карты, и используют фейковые сайты, в частности интернет-магазины, или выдают себя за сотрудников банка.
- Для защиты рекомендуется не делиться фото карты, кодами, паролями, самостоятельно рассчитываться в заведениях и избегать использования общей сети Wi-Fi для интернет-банкинга.
Сейчас украсть можно не только бумажные деньги. Мошенники способны охотиться и на безналичные средства, то есть те финансы, которые находятся на ваших карточках.
Как преступники могут украсть деньги с карточек?
В частности это возможно, если преступники знают номер вашей карты, о чем предупреждает Приватбанк.
Читайте также Клиенты "Приватбанка" до июля могут получить 2 тысячи гривен на карту
Номер карты – не конфиденциальная информация. Технически мошенники ничего не могут сделать. Но номер карты может стать началом в цепочке мошеннических действий,
– говорится в материале на сайте банка.
Для того, чтобы завладеть средствами, человек должен узнать все конфиденциальные данные. Это возможно благодаря техническим методам. Например, фейковые сайты (как интернет-магазины) или различные устройств и тому подобное.
Важно! Иногда, чтобы узнать пароли и коды, мошенники выдают себя за сотрудников банка, полицейских.
В частности преступники могут узнать информацию таким образом:
- Просто угадывают – можно позвонить любому гражданину Украины, ведь большой шанс, что он или она является клиентом ПриватБанка.
- Существуют сервисы, которые по номеру карты определяют банк-эмитент (тот, что выпустил карту).
- Просто наугад проверяют карту в интернет-банкинге разных банков в поле "Получатель" в переводах.
Обратите внимание! Безопасная комбинация данных – это номер карты + фамилия и имя + номер телефона.
Чтобы защитить свои деньги, следует придерживаться важных рекомендаций:
- Не фотографировать свою карту и не отправлять это фото малознакомым или незнакомым людям. Таким образом лицо может узнать срок завершения карты. И тогда остается подобрать только CVV-код.
- Не сообщать никому кодов и паролей. Если якобы сотрудник банка спрашивает пароль с SMS, ПИН-код, CVV-код или что-то подобное, то это звонит мошенник.
- Не давать никому свою карточку. Например, в заведениях рассчитываться самостоятельно, а не давать ее продавцам, официантам, баристам и тому подобное.
- Не заходить в Приват24 через общую сеть Wi-Fi. Самый безопасный вариант – пользоваться интернет-банкингом через мобильный интернет.
Кроме того, следует проверять номер телефона и список звонков, чтобы убедиться, что действительно звонили из банка. Например, в приложении Приват24 можно просто нажать на иконку оператора справа вверху и выбрать внизу "Звонки".
Скриншот с сайта Приватбанка
Что делают банки, когда человек за границей?
В то же время finance.ua пишет, что некоторые банки (например, так делает monobank) отслеживает физическое расположение смартфона своего клиента по GPS. Затем физическое учреждение сравнивает его со страной, где проходит платеж с присутствием карты.
В случае, если страна не совпадает, банк отклоняет такие платежи,
– пишут в тексте.
Заметьте! За границей есть смысл расплачиваться, а также снимать наличные в банкоматах только с помощью карты с подобными настройками безопасности.
Что еще следует знать о подобных мошеннических схемах?
- Сейчас мошенники придумали новую преступную схему. Они используют нейлоновую нить, чтобы блокировать карту в банкомате. Затем под видом помощи они узнают PIN-код чужой карты.
- Если преступники смогли снять деньги с карты, то в первую очередь следует ее заблокировать. Если конфиденциальные данные не были переданы постороннему человеку, то следует подать заявление на возврат списанных средств.
- Если мошенники украли деньги, то нужно обратиться в киберполицию. Также можно позвонить по телефону 0800 50 51 70.