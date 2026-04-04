Как получить новый кешбэк?

Речь идет о кэшбеке суммой 2 тысячи гривен, выиграть который есть шанс вплоть до 25 июля. Детали рассказали в "Приватбанке".

Смотрите также Перерасчет пенсий, кэшбек на топливо и новая помощь от государства: что изменится с 1 апреля

Участие в розыгрыше автоматически принимает каждый перевод Ria на сумму от 2 тысяч гривен, полученный на карту Mastercard от "Приватбанка". Для этого деньги можно отправить через:

мобильное приложение, которое доступно в 25 странах;

или пункт обслуживания (нужный можно найти на сайте и в приложении).

Чтобы перевод автоматически зачислили на карту получателя, нужно воспользоваться сервисом Bank Deposit и указать реквизиты.

Полезно! Новым пользователям предлагают сразу получить 5% кешбэка (до 200 гривен) за первый перевод Ria через программу "Привет". Для этого в Приват24 нужно открыть соответствующее меню и нажать "+" на карте предложения, после чего появится зеленая галочка. Также можно выбрать карточку предложения и внизу экрана нажать кнопку "+ Активировать".

В конце каждого месяца акции будут выбирать 25 победителей с помощью рандомайзера, а кэшбек в виде 2 тысяч гривен автоматически зачислят на гривневую карту Mastercard.

Первый этап – с 25 марта по 24 апреля включительно (но список победителей опубликуют до 20 мая);

второй этап – с 25 апреля до 24 мая включительно (список победителей – до 20 июня);

третий этап – с 25 мая до 24 июня включительно (список победителей – до 20 июля);

четвертый этап – с 25 июня до 25 июля включительно (список победителей – до 20 августа).

Напомним, недавно "Приватбанк" запустил новую функцию сканера IBAN, что позволяет автоматически распознавать номер счета из документов и быстро подставлять его в платежную форму.

Что еще стоит знать украинцам?

К слову, накануне граждан предупредили о новой мошеннической схеме с поддельными сообщениями о так называемых "денежных компенсациях" за длительные отключения света от Укрэнерго. Однако это лишь очередная манипуляция на чувствительной теме.

Также злоумышленники пытаются выманить персональные данные клиентов украинских банков с помощью фейковых "пасхальных наборов" якобы от Украинского Красного Креста.