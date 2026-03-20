Как работает новая схема мошенничества?

Мошенники используют в этой схеме нейлоновую нить, сообщает ресурс Ziare.com.

Читайте также Именно так лучше всего хранить сбережения: важно знать

Дело в том, что эта нить почти невидима для человеческого глаза. Мошенники вставляют ее в прорезь для карты.

Нужно понимать, что эта нить не мешает банкомату считать карточку. Поэтому сразу заметить эту аферу трудно.

Далее эта схема выглядит так:

когда вы вставляете карту, банкомат запрашивает PIN-код;

дальше вы можете свободно осуществить желаемую операцию;

мошенничество начинается тогда, когда вы попытаетесь достать карту.

Карта не выпадет. Вы спишете эту проблему на неисправность банкомата и попытаетесь ее решить.

Далее к вам подойдет человек и предложит помощь. Здесь могут прозвучать 2 предложения:

ввести повторно PIN-код;

или же – повторить операцию.

Обратите внимание! Именно так злоумышленник попытается узнать ваш PIN.

Однако карта так и не будет доставаться. Тогда же "помощник" предложит вам обратиться в банк.

Как только вы отойдете, злоумышленник быстро воспользуется нитью, вытащит карточку и снимет деньги. Ведь PIN ему уже известен.

Важно помнить, что банковских работников не интересуют ваши данные. В том числе и PIN, предостерегает МВД.

Обратите внимание! Скрывайте ваш PIN. Попросите человека рядом отвернуться и прикройте клавиатуру рукой, если вы таки решили ввести код.

Как можно уберечься от этого преступления?