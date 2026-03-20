Как работает новая схема мошенничества?
Мошенники используют в этой схеме нейлоновую нить, сообщает ресурс Ziare.com.
Дело в том, что эта нить почти невидима для человеческого глаза. Мошенники вставляют ее в прорезь для карты.
Нужно понимать, что эта нить не мешает банкомату считать карточку. Поэтому сразу заметить эту аферу трудно.
Далее эта схема выглядит так:
- когда вы вставляете карту, банкомат запрашивает PIN-код;
- дальше вы можете свободно осуществить желаемую операцию;
- мошенничество начинается тогда, когда вы попытаетесь достать карту.
Карта не выпадет. Вы спишете эту проблему на неисправность банкомата и попытаетесь ее решить.
Далее к вам подойдет человек и предложит помощь. Здесь могут прозвучать 2 предложения:
- ввести повторно PIN-код;
- или же – повторить операцию.
Обратите внимание! Именно так злоумышленник попытается узнать ваш PIN.
Однако карта так и не будет доставаться. Тогда же "помощник" предложит вам обратиться в банк.
Как только вы отойдете, злоумышленник быстро воспользуется нитью, вытащит карточку и снимет деньги. Ведь PIN ему уже известен.
Важно помнить, что банковских работников не интересуют ваши данные. В том числе и PIN, предостерегает МВД.
Обратите внимание! Скрывайте ваш PIN. Попросите человека рядом отвернуться и прикройте клавиатуру рукой, если вы таки решили ввести код.
Как можно уберечься от этого преступления?
Прежде чем вставлять карточку, осмотрите банкомат. Не используйте устройство, если заметили какие-то подозрительные детали.
В случае, когда при введении карты чувствуется нетипичное движение или сопротивление – лучше сразу ее вытащить. Многие банкоматы сейчас имеют возможность осуществлять снятие средств бесконтактно, воспользуйтесь этим.
Если ваша карта уже застряла, не отходите от банкомата. Сконтактируйтесь с банком по телефону или онлайн. В случае, когда вы все-таки решили отойти, сразу блокируйте карту.