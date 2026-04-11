Как преступники могут украсть деньги с карточек?

В частности это возможно, если преступники знают номер вашей карты, о чем предупреждает Приватбанк.

Номер карты – не конфиденциальная информация. Технически мошенники ничего не могут сделать. Но номер карты может стать началом в цепочке мошеннических действий,

– говорится в материале на сайте банка.

Для того, чтобы завладеть средствами, человек должен узнать все конфиденциальные данные. Это возможно благодаря техническим методам. Например, фейковые сайты (как интернет-магазины) или различные устройств и тому подобное.

Важно! Иногда, чтобы узнать пароли и коды, мошенники выдают себя за сотрудников банка, полицейских.

В частности преступники могут узнать информацию таким образом:

Просто угадывают – можно позвонить любому гражданину Украины, ведь большой шанс, что он или она является клиентом ПриватБанка. Существуют сервисы, которые по номеру карты определяют банк-эмитент (тот, что выпустил карту). Просто наугад проверяют карту в интернет-банкинге разных банков в поле "Получатель" в переводах.

Обратите внимание! Безопасная комбинация данных – это номер карты + фамилия и имя + номер телефона.



Скриншот с сайта Приватбанка

Чтобы защитить свои деньги, следует придерживаться важных рекомендаций:

Не фотографировать свою карту и не отправлять это фото малознакомым или незнакомым людям. Таким образом лицо может узнать срок завершения карты. И тогда остается подобрать только CVV-код.

Не сообщать никому кодов и паролей. Если якобы сотрудник банка спрашивает пароль с SMS, ПИН-код, CVV-код или что-то подобное, то это звонит мошенник.

Не давать никому свою карточку. Например, в заведениях рассчитываться самостоятельно, а не давать ее продавцам, официантам, баристам и тому подобное.

Не заходить в Приват24 через общую сеть Wi-Fi. Самый безопасный вариант – пользоваться интернет-банкингом через мобильный интернет.

Кроме того, следует проверять номер телефона и список звонков, чтобы убедиться, что действительно звонили из банка. Например, в приложении Приват24 можно просто нажать на иконку оператора справа вверху и выбрать внизу "Звонки".

Скриншот с сайта Приватбанка

Что делают банки, когда человек за границей?

В то же время finance.ua пишет, что некоторые банки (например, так делает monobank) отслеживает физическое расположение смартфона своего клиента по GPS. Затем физическое учреждение сравнивает его со страной, где проходит платеж с присутствием карты.

В случае, если страна не совпадает, банк отклоняет такие платежи,

– пишут в тексте.

Заметьте! За границей есть смысл расплачиваться, а также снимать наличные в банкоматах только с помощью карты с подобными настройками безопасности.

Что еще следует знать о подобных мошеннических схемах?