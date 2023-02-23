Новая банкнота "Помним! Не простим!" посвятили украинской борьбе с русскими захватчиками, а также силе духа народа Украины, его стойкости, несокрушимости и героизма. Презентация прошла 23 февраля 2023 года.

Достойно внимания Итоги и уроки энергетического кризиса: как эффективно капитализировать новые возможности

НБУ представил новую памятную банкноту

Андрей Пышный, обнявший должность главы НБУ в начале октября 2022 года подчеркнул, что они должны были отметить годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Банкир добавил, что речь идет о войне, которая длится столетие.

Поэтому мы решили увековечить нашу общую борьбу на деньгах,

– рассказал глава НБУ.

По его словам, название банкноты никому не нужно расшифровывать, поскольку все кристально понятно. Главный заложенный смысл – "Мы стоим и выстоим, победим".

НБУ представил новую памятную банкноту / Скриншот с сайта Нацбанка

Особенности новой банкноты

Памятная банкнота номиналом 20 гривен введут в обращение 23 февраля 2023 года. Это законное платежное средство, которое обязательно должны принимать физические и юридические лица для всех видов платежей по всей Украине без каких-либо ограничений. Тираж банкноты ограничен. Речь идет о 300 тысяч купюр. Эта купюра также имеет уникальный дизайн:

Лицевую сторону памятной банкноты украшают изображение трех фигур украинских военных с Государственным Флагом Украины. В то время как на фоне можно заметить фрагменты карты Украины и флагов стран, поддерживающих Украину.

НБУ представил новую памятную банкноту / Скриншот с сайта Нацбанка

Банкнота "Помним! Не простим!" также можно будет приобрести в онлайн магазине нумизматической продукции НБУ. Первая часть тиража будет доступна с 24 февраля 2023 года. Ассортимент магазина планируют пополнять по мере их изготовления.