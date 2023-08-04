Новую памятную монету представил глава НБУ Андрей Пышный вместе с представителями Воздушных сил ВСУ.
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ПВО – надежный щит Украины
Монета, которую посвятили воинам ПВО, поступит в обращение в пятницу, 4 августа 2023 года. Номинал памятной монеты – 10 гривен, а ее тираж составляет 10 миллионов штук. Эту монету должны принимать для всех видов наличных платежей, а также зачислять на счета.
Сегодня мы презентуем нашу новую оборотную памятную монету "ПВО – надежный щит Украины", чтобы запечатлеть в металле победы подразделений, обеспечивающих противовоздушную оборону,
– заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.
На реверсе памятной монеты изображена установка Patriot, которую Украина получила от США, а на фоне можно заметить радар, обнаруживающий цель. Кроме того, там есть надпись: "ПВО – надежный щит Украины". Над дизайном монеты номиналом в 10 гривен работали Татьяна Балута, а скульптором был Владимир Демьяненко.
Нацбанк выпустил новую памятную монету в честь воинов ПВО / Инфографика НБУ
Другие памятные монеты и банкноты от НБУ:
- В середине июля 2023 года регулятор презентовал монету "В единстве – сила". На мероприятии присутствовала первая заступница министра МИД Украины Эмине Джапарова и представители посольств 12 стран мира.
- Кроме того, в начале года НБУ выпустил памятную банкноту "Помним! Не простим!", которую посвятили борьбе Украины с российскими захватчиками. Презентацию провели в канун первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.