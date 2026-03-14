Как оценивают монеты?

Коллекционные монеты определяются по редкости, состоянию сохранности, годом выпуска, наличием "ошибок" и особенностями чеканки, пишет Ukrlot.

Профессиональные нумизматы выделяют пять главных признаков, которые превращают обычную монету в коллекционную:

Тираж и год выпуска

Чем меньше копий отчеканил банк, тем выше цена. Некоторые годы были скупыми на выпуск определенных номиналов, поэтому они стали редкими.

Состояние сохранности (грейдинг)

Монета в идеальном состоянии может стоить в 100 раз дороже такой же, но затертой. Даже микроскопические царапины имеют значение.

Уникальный брак

Так называемые монеты-перевертыши, брак гурта, то есть ребра копейки, два аверса или знаменитые "хулиганки", которые отчеканили не на своих заготовках, можно очень выгодно продать на аукционах.

Металл

Золото и серебро, конечно, имеют немалую стоимость. Однако редкая медная или никелевая монета тоже может стоить дорого, например, из-за своего исторического веса.

Далее важным фактором является грейдинг. По международной шкале различают такие состояния:

UNC (Uncirculated) – превосходное состояние, монета не была в обращении;

AU (Almost Uncirculated) – почти не была в обращении, детали немного потерты;

XF (Extremely Fine) – хорошее состояние без блеска, рельеф потертый;

VF (Very Fine) – рельеф сохранился на 75%;

F (Fine) – до 50% деталей стерто, блеск отсутствует;

VG (Very Good) – рисунок виден лишь на 25%;

G (Good) – монеты почти не имеют коллекционной ценности;

Proof – специально чеканенные для коллекционеров монеты с особыми технологиями.

Какие монеты ценятся в Украине?

В Украине коллекционеры "охотятся" за многими редкими монетами. Например, 1 гривна 1992 года выпуска может принести владельцу на аукционе до 80 тысяч гривен, пишет сайт Violity.

Также ценными являются и копейки:

1 копейка 1992 года – более 17 тысяч гривен;

2 копейки 1992 года – до 48 тысяч гривен;

10, 25, 50 копеек 1992 года – от 7 до 17 тысяч гривен и тому подобное.

Другие редкие экземпляры:

2 копейки 1993 года;

1, 5, 10 копеек 1994 года;

25 копеек и 1 гривна 1995 года;

1, 2, 5, 50 копеек 1996 года;

5, 10, 25, 50 копеек 2001 года;

2, 25, 50 копеек 2003 года;

1 гривна 2008 года.

Важно! Особый интерес коллекционеров вызывают также "английские карбованки" 1992 года выпуска с вдавленным трезубцем на выпуклом щите. Этот недостаток эскиза повышает ценность монет.

