Что нужно знать о выводе из обращения этих банкнот?

Со 2 марта эти банкноты при расчетах использовать нельзя, сообщил в эфире телемарафона директор Департамента денежного обращения Нацбанка Олег Прохода.

Кроме того, он уточнил, что эти банкноты не будут выдаваться из касс. Чтобы не потерять деньги, стоит их обменять. Сделать это можно различными методами, сообщает НБУ.

Эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций,

– сообщил Нацбанк.

В то же время от места, которое вы выберете для обмена, зависит конечный срок, когда это можно сделать:

в НБУ такая операция разрешена бессрочно;

в уполномоченных банках (к ним сейчас относятся: "Райффайзенбанк", "ПУМБ", "Приватбанк", "Ощадбанк") – до 28 февраля 2029 года.

Обратите внимание! Такого рода обмен можно осуществить и в других украинских банках, однако надо успеть до 26 февраля 2027 года.

Что еще важно знать об изъятии из обращения банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен?