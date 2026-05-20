В Украине выставили на продажу активы 5 банков: о каких именно учреждениях идет речь

На этой неделе с 18 по 22 мая запланирована продажа активов 5 украинских банков. Реализация будет происходить через систему Prozorro

Что известно о реализации активов украинских банков?

Начальная цена всех лотов – 13,9 миллиарда гривен, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков,

– отмечает Фонд.

В течение недели будут продавать активы таких банков:

АТ "ПРОМИНВЕСТБАНК"

Начальная цена этого банка – 13 615,2 миллиона гривен. На продажу выставлены права требования по кредитам.

АО "МР БАНК"

Начальная цена этого учреждения – 200,7 миллиона гривен. Также на продажу выставлены права требования по кредитам.

АТ "ДЕЛЬТА БАНК"

Цена стартует с 0,05 миллионов гривен. На продажу выставлены именно основные средства.

АО "МЕГАБАНК"

Его цена стартует с 0,1 миллиона гривен. Для реализации выставлены именно основные средства.

АО "БАНК СИЧ"

Общая сумма этого лота 53,8 миллиона гривен, распределяется она так:

47,8 миллиона гривен – это требования по кредитам;

еще 6 миллионов гривен – основные средства.

Заметим, решение о том, чтобы отозвать лицензию в АО "БАНК СИЧ", было принято регулятором еще 6 октября 2022 года. Ликвидацию банка начали с 10 октября, сообщает НБУ.

Решение о ликвидации было принято неслучайно. Ведь АО "БАНК СИЧ" было признано неплатежеспособным 9 августа 2022 года, сообщает Нацбанк.

Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО "БАНК СИЧ" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств,

– отмечает регулятор.

