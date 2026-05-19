В чем проблема получения чека из банкомата?

Нужно понимать, что этот небольшой лист бумаги часто содержит конфиденциальную информацию о вашем банковском счете, сообщает Click.

В частности, там есть данные о текущем балансе. Казалось бы, эта информация никак не поможет мошенникам. Однако, по факту, это не так. Ведь данные о балансе, например, могут подсказать аферистам, как сформировать сообщение с фишинговой ссылкой, чтобы вы точно на него нажали.

Именно из-за таких рисков, стоит начинать отказываться от физического чека. Вместо этого можно, например, проверять информацию в мобильном приложении банка.

Если же вы таки печатаете чек, утилизируйте его качественно. В частности так, чтобы там не было вашей личной информации.

Как защитить свои данные от мошенников?

Чтобы защитить себя от мошенников, перед снятием средств, стоит внимательно осмотреть банкомат. Посмотрите, имеются ли там посторонние предметы и устройства, сообщает издание НБУ "Гаразд".

Также стоит:

прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода;

Обратите внимание! Если какой-то незнакомец пытается слишком близко подойти, попросите его держать дистанцию. Это может уберечь ваши средства.

если карту "съел" банкомат, стоит ее заблокировать, прежде чем отходить от устройства;

установить лимиты на снятие, соответствующие вашим потребностям;

установить оповещения на проведение операций;

не передавать PIN-код, код CVV на обороте и срок действия карты посторонним.

Мошенники могут копировать информацию с платежной карты с помощью специальных устройств, которые устанавливают на или внутрь картоприемника банкомата и изготавливать дубликат вашей платежной карты,

– предостерегает ресурс НБУ.

