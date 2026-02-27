Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию?

Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести достаточно стажа. Минимум зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

Читайте также Существует другой способ получения пенсии: важная информация для пенсионеров

Заметим, что в 2026 году минимальные значения были откорректированы. Сейчас они таковы:

для выхода на пенсию в 60 лет, нужно приобрести не менее – 33 лет стажа;

в 63 года – 23 лет стажа;

в 65 лет – 15 лет.

Как можно получить пенсию 20 тысяч гривен?

Значительную роль при определении размера пенсии играет именно доход лица. Безусловно, чтобы получить более высокую пенсию, нужно иметь и большое количество стажа.

Опираясь на актуальную формулу, получим, что гражданин:

должен приобрести 35 – 40 лет официального стажа;

а заработок лица должен быть примерно в 4 раза больше чем средняя зарплата по Украине за последние 3 года (этот показатель используют при расчетах пенсии).

Если опираться на данные Профсоюза работников образования и науки в Украине, получится, что в 2026 году при назначении пенсий применяется показатель средней заработной платы за 2023 – 2025. Он составляет – 17 482,87 гривны.

То есть, чтобы получить значительную пенсию, сейчас необходимо:

иметь высокую официальную зарплату в течение жизни;

приобрести много официального стажа

Что важно знать будущим пенсионерам?