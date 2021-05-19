В частности, речь идет о фондовых индексах. Особенно внимание в разнообразии финансовых инструментов привлекает индекс S&P 500, в корзину которого входят акционерные компании США с наибольшей капитализацией.
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Барометр экономики США
Акции мощных американских корпораций торгуют на крупнейших фондовых биржах США, поэтому этот индекс считается настоящим барометром американской экономики. В апреле 2021 этот индекс достиг нового рекорда. Тенденцию к росту прогнозируют и в дальнейшем. На динамику индекса S&P 500 сразу влияют несколько факторов. В том числе важную роль в этом процессе имеет поддержка американской экономики. Власть выделила на эту цель 2 триллиона долларов США, и при необходимости готова увеличить эту сумму.
Новая инвестиционная идея
На фоне этого компания Forex Club подготовила для своих клиентов новую инвестиционную идею – "Лучшее время для роста S&P 500". Получить доступ к выгодному финансового инструменту очень просто. Необходимо открыть и пополнить счет в компании Forex Club, после этого оставить заявку на подключение к этой инвестиционной идеи, например, с помощью вашего персонального менеджера, а когда заявку обработают, вы получите детальное описание этой инвестиционной идеи, где можно будет найти фундаментальное и техническое обоснование идеи, сроки и точки входа и выхода из соглашения, а также расчет показателей исходя из трех сценариев:
- консервативного,
- умеренного,
- агрессивного.
Как долго продлится рост S&P 500
По прогнозу аналитиков, фондовый индекс S&P 500 не только расти, но и будет устанавливать новые рекорды. Эта тенденция будет продолжаться как минимум до лета. Статистически апреля эффективным месяцем в году для этого индекса.
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В общем средний рост в апреле за последние 20 лет составил 2,6%. С 2013 года этот месяц всегда закрывался с положительным значением. Для нового скачка есть все предпосылки:
- хорошие показатели экономики США и в частности корпоративного сектора,
- успехи американских властей в борьбе с коронавируса,
- беспрецедентная поддержка экономики со стороны власти во главе с президентом США Джо Байденом.
Поэтому, по прогнозам специалистов, в ближайшее время американская экономика будет только расти, а от так, фондовые индексы США будут приносить все больше доходов инвесторам. Не медлите!