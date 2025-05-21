Украина призывает вдвое снизить ценовой потолок для российской нефти

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что странам G7 нужно ценовой потолок для российской нефти. Сейчас предельный предел для продажи нефти из России составляет 60 долларов за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Стоит внимания Цены на нефть резко выросли

Сибига добавил, что разумная предельная цена на российскую нефть – это 30 долларов на баррель. К тому же в Великобритании и Европейском Союзе уже сообщили о намерении пересмотреть ценовой потолок на российскую нефть в сторону снижения. В частности, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис в начале этой недели заявил, что Евросоюз предложит главам Министерств финансов стран "Большой семерки" снизить ценовой потолок для России. По данным Reuters, речь идет о снижении цены до 50 долларов за баррель.

Напомним, что страны G7 установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти еще в конце 2022 года. На сегодня самой известной маркой российской нефти является Urals, которая существенно подешевела в начале года. В частности, в апреле цена нефти Urals упала ниже ниже 60 долларов за баррель.

Важно добавить, что вопрос предельной границы для российской нефти уже обсуждали в начале года. Глава Офиса президента Андрей Ермак в январе заявил, что санкционная группа предлагает снизить ценовой потолок на нефть из России до 30 долларов за баррель.

Добавим, что президент США Дональд Трамп в целом стремится снизить цены на нефть. Эксперты даже выяснили, какая цена на нефть больше всего устраивает Трампа. Согласно результатам их исследования, это 40 – 50 долларов за баррель.