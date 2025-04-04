Цена нефти Urals

По состоянию на 4 апреля цена нефти Urals торгуется ниже важного психологического уровня, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Речь идет о том, цена на российскую нефть упала ниже 60 долларов за баррель.

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На момент создания этого материала, нефть Urals, которая является самой известной российской маркой в мире, торгуется на уровне 58,95 доллара за баррель. Сырье подешевело почти на 7% за сегодня. Более того, в первой половине дня 1 баррель нефти стоил примерно 65 долларов за баррель.

Цена нефти Urals 4 апреля / Скриншот по российским СМИ

Важно! У декабре 2022 года страны G7 установили ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. С тех пор российская нефть неоднократно торговалась выше предельной границы.

Фактически это является частью общего тренда на рынке нефти. Мировые цены на нефть сегодня падают из-за новых тарифов США. Утром бренды нефти Brent и WTI упали в цене в среднем на 76 – 78 центов соответственно. Далее – больше! В середине данные цены на нефть упали на 8% до самого низкого уровня с 2021 года, поскольку Китай ввел пошлины на американские товары в ответ на тарифы США, пишет Reuters.