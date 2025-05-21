Мировые цены на нефть сегодня

В среду, 21 мая, цены на нефть начали резко расти в цене. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Рынок реагирует на новости о планах Израиля.

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Сообщают, что Израиль готовится атаковать ядерные объекты в Иране. На фоне этого растут опасения относительно поставок нефти с Ближнего Востока.

Напомним, что США и Иран ведут переговоры по ядерной программе Тегерана. В частности, на прошлой неделе эталонные бренды нефти потеряли в цене более чем на 2% на фоне новостей о потенциальной ядерной сделке между странами. В то же время во время переговоров не фиксируют существенный процесс, который также оказывает давление на рынок нефти.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 97 центов или на 1,5% до 66,35 доллара за баррель. Тогда как нефть West Texas Intermediate подорожала на 96 центов или на 1,6%. Американская нефть торгуется на уровне 62,99 доллара за баррель. Контракты WTI с поставкой в июне стоят 62,56 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: