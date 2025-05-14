Какая цена на нефть нравится Трампу

Эксперты Goldman Sachs провели анализ сообщений Дональда Трампа в социальных сетях. В частности, они выделили, какая цена на нефть больше всего устраивает президента США, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание Ожидают худшего: в России дефицит долларов нового образца

В частности, удалось выяснить, что почти 900 раз писал о ценах на нефть и доминировании США на энергетическом рынке. Напомним, что США добывают самые большие объемы нефти в мире с 2018 года. Эксперты считают, что Трампу больше всего нравится цена на нефть на уровне 40 – 50 долларов за баррель. Мол, именно при таких условиях на рынке Трамп меньше всего вспоминает о рынке нефти в своих сообщениях.

К теме! По состоянию на 14 мая 2025 года цены на нефть колеблются на уровне от 63 до более 66 долларов за баррель. Эталонные бренды нефти сегодня фиксируют потери из-за сигналов об увеличении запасов нефти в США. На этой неделе цены на нефть росли после первого раунда переговоров США и Китая по торговле и тарифам.

Кроме того, добавляют, что Дональд Трамп часто призывает к снижению цен в соцсетях, если сырье торгуется выше 50 долларов за баррель. Прямо противоположные призывы от него звучат, когда цены на нефть падают ниже 30 долларов за баррель.

Важно отметить, что заявления Трампа довольно часто провоцируют колебания на рынке нефти. Президент США довольно часто вспоминает о ценах на топливо, санкции против других стран, решение ОПЕК. Кроме того, администрация Трампа выступает "за" увеличение добычи в США, чтобы снизить стоимость электроэнергии и снизить инфляцию.