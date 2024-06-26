В Украине появится еще один государственный банк
Источник:Инна Богатых
Апелляционная палата ВАКС конфисковала активы бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, которого обвиняют в государственной измене. В частности, речь идет о Мотор-Банке.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла соответствующее решение 25 июня, подтвердив решение первой инстанции о взыскании в доход государства активов подсанкционного бизнесмена Вячеслава Богуслаева, которого в 2022 году задержала Служба безопасности Украины.
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В Украине станет на один государственный банк больше
Поэтому Мотор-Банк станет 7 государственным банком в Украине. Аналогичный статус имеют следующие кредиторы:
- "ПриватБанк";
- "Ощадбанк";
- "Укрэксимбанк";
- "Укргазбанк";
- "Сенс Банк";
- "PIN банк".
Поэтому доля государства в банковском секторе снова возрастет. Напомним, что по состоянию на конец 2023 года государственные банки составляли 53,2% индустрии по чистым активам.
Национализация "Сенс Банка"
Одним из самых известных банков, которые национализировали в Украине, был "Сенс Банк". Кредитор ранее принадлежал известным российским олигархам. В частности, главными бенефициарами были бизнесмены, против которых СНБО ввел санкции:
- Андрей Косогов (40,96% акциями банка);
- Петр Авен (12,4%);
- Михаил Фридман (32,86%).
Михаил Фридман даже подал иск в суд против Украины из-за национализации "Сенс Банка". Россиянин считает, что это было незаконно и стремится получить компенсацию в более чем 1 миллиард долларов.