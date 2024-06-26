Официально об изменениях должен объявить в ближайшем будущем наблюдательный совет банка, как и о конкурсе на избрание нового председателя правления "ПриватБанка". В то же время Бьош будет исполнять обязанности главы банка до избрания нового председателя правления и завершения всех связанных с этим процедур.

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Глава правления "ПриватБанка" уходит с должности

Герхард Бьош занял должность председателя правления "ПриватБанка" в 2021 году по назначению наблюдательного совета кредитора. Как неофициальную причину отставки указывают несоответствие задач, которые ставили перед банкиром, фактической реальности.

Например, одна из задач, которые ему озвучивали при избрании на должность, – подготовка к приватизации. Однако в условиях полномасштабной войны России против Украины этот процесс поставили на паузу.

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Что известно о банкире

Герхард Бьош родился в 1957 году. Он получил образование в Венском университете, где получил степень магистра социально-экономических наук. На протяжении профессиональной карьеры Бьош работал с корпоративными клиентами и страховыми компаниями, занимался реструктуризацией коммерческого банкинга и разработками, ориентированных на прибыль бизнес-стратегий.

Перед началом работы в "ПриватБанке" Бьош работал в "Райффайзен Банке". Пресс-служба "ПриватБанка" также в 2021 году указывала, что Бьош – это опытный банкир с 35-летним опытом работы, который в течение 15-ти лет занимал ведущие должности в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем.