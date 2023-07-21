Право от имени государства приобрести "Сенс Банк", в прошлом работавший под брендом "Альфа-Банк", получило Министерство финансов Украины. Согласно процедуре, ведомство приобрело акции кредитора у Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Государство национализировало банк, принадлежавший подсанкционным россиянам

Сумма сделки составила всего 1 гривну. Органом ответственным за управление корпоративными правами по акциям "Сенс Банка" назначили Минфин. Соответствующее постановление украинское правительство издало в пятницу, 21 июля 2023 года.

Согласно официальному документу, Минфин должен гарантировать выполнение условия о заключении договора покупки – продажи акций "Сенс Банка".

Расходы на приобретение указанных акций осуществить из средств, предусмотренных Министерству финансов в государственном бюджете на его содержание,

– говорится в постановлении Кабмина.

В Нацбанке сообщили, что процедуру национализации "Смысл Банка" планируют провести в кратчайшие сроки, чтобы избежать перебоев в работе финучреждения. В частности, речь идет о назначении нового руководства для кредитора. В то время как после отмены военного положения в Украине Минфин будет проводить работу по привлечению инвесторов для продажи "Сенс Банка".

Ситуацию с национализацией кредитора, где главными бенефициарами являются российские олигархи, прокомментировал и украинский народный депутат Ярослав Железняк в телеграмм. Он пошутил, что "гривна настолько окрепла, что уже за нее банк можно купить".

Важно! "Сенс Банк" сообщил о начале работы временной администрации, которая будет действовать не больше двух календарных дней.

Что следует знать для контекста: