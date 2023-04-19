Интересно, что совсем недавно цифровая монета пересекла важный психологический уровень.

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Новый обвал биткоина на рынке

Биткоин зафиксировал спад более чем 3% всего за 15 минут во время утренних торгов в Европе. Следовательно, криптовалюта опустилась ниже отметки в 30 тысяч долларов. Этот ценовой уровень имел немаловажное значение для курса монеты.

Однако данные CoinDesk свидетельствуют, что на этом обесценение биткоина не содралось. На момент создания этого материала, стоимость цифровой монеты колеблется на уровне 29 174 долларов. Ее рыночная капитализация составляет 564,88 миллиарда долларов.

Пока нет конкретного катализатора обесценивания самой известной криптовалюты в мире. Хотя добавляют, что на курс биткоина могла повлиять выше, чем ожидали инфляция в Великобритании, пишет CoinDesk.

К теме! Американский бизнесмен Майк Новограц считает, что биткоин может подорожать к 40 тысяч долларов после смены монетарной политики Федерального резерва.

Добавим, что большинство цифровых монет демонстрируют такую же динамику, что и биткоин. В частности, вторая по популярности криптовалюта на рынке – Ethereum – подешевела во время торгов почти на 6% к 1979 долларов.