От инвестиций в бизнес к собственному бизнесу

Как вы впервые приобрели криптовалюту и каков был ваш опыт?

Купил в 2013 году, то есть 10 лет назад в апреле. В общем, тебе было все проще, ведь существовал только биткоин. Покупал в Украине через какой-то обменник, уже даже не помню, какая была на рынке. С карты украинского банка просто списали средства.

Спустя 6 месяцев зафиксировал пик. 30 ноября 2013 года у нас два знаковых события. Первое – избили студентов на Майдане, второе – пиковая цена биткоина на уровне 1100 долларов. Тогда также вышел центральный банк Китая и начал страшилки говорить. После этого цена начала подать. До этого цена росла и пик был 30 ноября 2013 года. В общем я получил прибыль где-то х10.

Биткоин и криптовалюты в целом являются достаточно волатильными активами. Сразу ли вы понимали, что вам нужно готовиться к резким изменениям курса?

Я пол года перед тем как купить просто читал все подряд, все что было. В то время, как вы понимаете, 10 лет назад было не так много информации. Был Bitcoin Talk, Reddit и там было несколько десятков роликов в Youtube на эту тему. Только после этого я что-то купил.

Как вы перешли от инвестиций в криптовалюту к идее создания собственного криптобизнеса?

Очень просто. Я увидел, что процесс приобретения (криптовалюты – ред.) был сложным и дорогим. Это было точно не о масс-маркете. Я увидел в этом возможность и решил сделать самый легкий способ продавать и покупать криптовалюту.

Интервью с основателем криптобиржи Kuna / Фото Pexels

Советы для инвестирования и собственные активы

Криптовалюты – это достаточно рисковый актив, поэтому эксперты часто советуют, чтобы эти активы не занимали более 10% в инвестиционном портфеле. Что вы думаете по этому поводу и как выглядит ваш инвестиционный портфель?

Во-первых, все что связано с инвестициями, то прежде чем действовать, нужно досконально разобраться во что вы инвестируете, для чего вы инвестируете в тот или иной продукт или услугу. Скорее всего, это будет какой-нибудь продукт. И самое важное понять, как вы выйдете из этого продукта, вдруг что. К сожалению, это мало кто делает. Поэтому мы видим банкопады, толпы разъяренных вкладчиков, приобретение непонятных криптовалют и т.д.

Здесь ответ такой риторический. В наше неспокойное время вообще непонятно, где вообще безопасно и стабильно. Поэтому земля – это спорный вопрос, особенно в Украине. Это хорошее доказательство. Какое-то золото – это тоже спорно, ведь вдруг его быстро не получится продать. Какие-то акции, тоже непонятно, когда это все вернется, и вернется ли.

Хранить в валюте – непонятно, не знаю. Всё очень зависит. Мы не понимаем, что будет по евро и не до конца понимаем, что будет с долларом США в связи с банкопадом. Как будут это заливать, спасать или еще что-то.

Поэтому я бы порекомендовал сохранять большинство своих сбережений в том активе, который вы лучше понимаете. Вы понимаете его специфику. И самое главное, как из него быстро выйти в другой актив. Это, наверное, главный совет. Я не могу рекомендовать кому-то криптовалюты, доллар или гривну, или еще что-то. Здесь все очень индивидуально.

Я храню в криптовалюте, ведь я понимаю все риски, как ее сохранять и как ее не потерять. Для меня риск волатильности менее критический, чем риск блокировки или полной потери всех активов.

Поэтому здесь нужно смотреть очень индивидуально, где ты разбираешься. Я прекрасно разбираюсь в криптовалюте, а в фондовом рынке ничего не понимаю. В фиатном и банковском мирах я прекрасно все понимаю, потому ничего там не храню. Какая-то недвижимость и что-то в этом роде, я в это играть больше не хочу.

На самом деле, вариантов много, надо изучать этот вопрос, чтобы каждый определился. У меня почти все сбережения в криптовалюте. Почти 100% моих активов – либо крипта, либо Kuna, сколько она сейчас стоит.

Главные принципы работы Kuna

Каковы основные принципы вашей криптобиржи, кроме удобства и лёгкости?

Надежность, то есть это репутация. Также максимально придерживаться постулатов Сатоши Накамото (ред. – его считают вероятным создателем биткоина):

хранить нужно у себя;

не доверять никому.

У тебя есть свои частные ключи, вот там и храни. Именно поэтому я периодически у себя в каналах агитирую людей, если вы понимаете, как работают кошельки, если вы хорошо разобрались, как их устанавливать и восстанавливать. Вы умеете надежно хранить их. Если вы следуете основным правилам безопасности, то лучше хранить все на принадлежащих вам частных ключах.

Но не все способны это делать, не все подкованы. Если не доверяете себе, а доверяете кому-то другому, тогда уж делайте due diligence: что это за контрагент, которому вы доверяете свои деньги. Тогда хорошо храните на централизованных площадках. Но лучше хранить на кошельках, где у вас частные ключи. Тогда это ваша криптовалюта.

Надлежащая осмотрительность или дью-дилидженс Это процедура подробной независимой проверки объекта инвестирования, осуществляемая от имени инвесторов для формирования у них объективного представления об объекте инвестирования. Обычно предшествует покупке бизнеса, слиянию, подписанию контракта или сотрудничеству

Чьим идеям известных фигур в сообществе и мире, кроме Сатоши Накамото, вы следуете?

Собственным, если честно. У меня героев нет

Как вы можете оценить уровень конкуренции на рынке криптовалют в Украине и кого выделяете в качестве конкурентов для своего бизнеса?

Начнём с последнего. Мы называемся криптобиржей, хотя по факту ею не являемся. Мы ближе к банку, чем к криптобирже. Это заметно по профилю моих клиентов и что они делают на площадке. То есть это люди, которые не о спекуляции.

Это люди, которым нужно сохранить или конвертировать, а затем потратить. Они не о спекуляции. Соответственно, им не нужна маржиналка, не нужны торги с плечом, фьючерсы и т.д.

Все, что о спекуляции – это все не о Kuna.

В определенном смысле любой криптосервис – это мой конкурент, но так чтобы выделить кого-то не могу. Дело в том, что все они больше о спекуляциях. Обмен валют тоже нет. Мы как-то больше в своей нише.

Мы все-таки ближе к банкам. Возможно Monobank, "ПриватБанк" в перспективе нескольких лет. Вот когда у них будет криптовалюта, а у меня фиат, тогда мы будем конкурентами.

Интервью с основателем криптобиржи Kuna / Коллаж 24 канала

Рассматриваете ли вы опции партнерства, коллаборации с другими криптобиржами, или классическими банками?

Была у меня попытка сотрудничества с криптобиржами. Именно так в Украине появился Binance. Но это люди, которые не сдерживают свое слово. У них стратегия изучения рынка любыми методами. После этого они отказываются от своих намерений. Поэтому с представителями китайских бирж я не дружу.

Мы идем сейчас в направлении сотрудничества с банками. Мы два года писали собственный backend, который, по сути, является гибридом между криптобиржей и банком. Мы являемся партнерами банков. Сейчас мы прорабатываем это с двумя банками. Один банк украинский, один – европейский.

Следовательно, мы будем предоставлять такие гидридные услуги. То есть мы отвечаем за все, что связано с криптовалютами, обменом, хранением криптовалюты. А банк-партнер будет делать, то что он умеет. То есть речь идет о хранении фиата, дью-дилидженс, общении с государством и своим регуляторам.

Вот такие гибридные сервисы мы предлагаем банками, а дальше будут и финансовые компании, фонды и все остальные. Поэтому мы больше идем в сторону b2b. Также есть еще одно направление – частник криптобанкинга. Это для клиентов, имеющих от 500 тысяч долларов в эквиваленте.

В скором времени эта платформа также появится в онлайне. Сейчас она работает только в ручном режиме. Также будет приложение скоро. Различия частного банкинга – клиент всегда имеет своего менеджера, консьерж-сервис. Эти люди понимают твои потребности.

Основы безопасности, юрисдикции и коммуникация с регуляторами

Сейчас важный вопрос – безопасность. Какие основные постулаты для защиты данных и активов ваших клиентов?

Во-первых, это постоянные тесты на проникновение. Есть такая компания с украинскими корнями. Это белые хакеры. Мы с ними работаем. У нас проходят постоянные тесты.

Мы никогда не сохраняем онлайн больше, чем необходимо для суточного оборота. Мы не храним в открытых реестрах персональные данные клиентов.

Крипту в основном хранят на холодных кошельках, которые находятся за пределами Украины. Я лично не владею всеми 100% этих кошельков. Поэтому если у кого-то возникнет мысль что-то со мной сделать, то ничего не получится. Ведь нужно несколько подписей, чтобы из холодных кошельков вывели какие-нибудь активы.

Все это разбросано по миру, между разными людьми, между разными локациями. Вот так гибридно мы поступаем. Кроме того, скоро будет еще один уровень. В первую очередь для клиентов с большими капиталами. Для того чтобы менеджер смог зайти и посмотреть, что там происходит согласно запросу такого клиента, последний должен подтвердить в своем приложении, что он позволяет просмотреть его данные.

Интервью с основателем криптобиржи Kuna / Фото Pexels

Тем самым мы создаем дополнительный уровень безопасности. Если зафиксируют несанкционированный доступ к админке, то никто не сможет зайти туда, пока клиент через двухфакторный режим авторизации не сможет подтвердить, что можно зайти и посмотреть, что там происходит. Тем более невозможно будет произвести какие-либо списания средств.

Вы упоминали, что активы сосредоточены в разных странах. Какие именно юрисдикции вы выбирали для своей деятельности?

Я нахожусь в Швейцарии. Также часть инфраструктуры теперь тоже будет в Швейцарии. Мы как раз завершаем вопросы с юридическими нюансами: открытие компании и так далее.

Также мы имеем лицензию на криптовалютную деятельность в Литве и Канаде. Используя эти две юрисдикции мы скоро будем запускать евро, американский доллар и возможно злотый.

Как ваша криптобиржа взаимодействует с регуляторами в Украине и других юрисдикциях? Как вы оцениваете правовую базу для работы этого сектора?

В Украине сейчас регулятора нет. В то же время, есть потенциальный регулятор. Это сейчас Комиссия по ценным бумагам и частично Министерство цифровой трансформации. Относительно цифровой валюты центрального банка и стейблкойнов – это парафия НБУ.

Относительно правовой базы, мой юрист – это и есть тот человек, который писал все законы и помогал государству. Я лично общаюсь с Минцифрой и Комиссией по ценным бумагам. Там перспектива еще не близка, а также будут изменения. Коммуникация есть, но ни к чему это не приводит.

Поэтому мы наверняка можем заявить, что рынок криптовалют в Украине умер. Я имею в виду максимально легальное поле. Остается только наличный.

Все что было более или менее понятно с компаниями, имеющими лицензии и вообще пытающиеся работать "в белую", то им, к сожалению, будет наверняка каюк. По крайней мере, в Украине.

В Европе все достаточно прозрачно. Там есть регулятор и специальные люди, которые периодически с ними общаются, ездят на интервью, обновляют данные. Там все прозрачно и понятно. В Украине пока нет чего и кому показывать.

Расскажите, пожалуйста, на каком этапе ситуация с прекращением вывода средств на украинские карты, о которых сообщали как Kuna, так и другие криптобиржи?

Ну сейчас что-то, как-то выходит. Гривна периодически то работает, то нет. Это носит несистемный характер. Аналогичная ситуация по всему рынку.

Мы пытаемся найти способ сохранить этот рынок, а не убить его просто. В качестве основы берем те правила, которые работают в Европе, те "желания", которые озвучил Нацбанк. Пытаемся найти, но пока результата нет.

Рынок с картами по сути сейчас полностью остановлен. Есть редкие исключения. В частности, выплата долгов и т.п. То есть это предыдущие транзакции, еще что-то. А так, конечно, рынок остановился.

По-моему, решение этой проблемы – это политическая воля высшего руководства страны, которое должно принять такое решение, хотят ли, чтобы Украина в будущем сохраняла свое лидерство на крипторынке, или они считают, что это неинтересно, неперспективно с их точки зрения. Тогда вот рынок умер и оживать уже не будет.

Если будет политическая воля, то вместе с НБУ, Минцифры, Комиссией по ценным бумагам можно даже в современных реалиях найти способ, как сохранить рынок криптовалют и полностью искоренить все, что приписывали: отмывание денег, нелегальные операции, зарплаты в конвертах, как я читал.

Только политическая воля и ничего другого. Снизу вверх мы, к сожалению, ничего не сделаем. Нужно, чтобы сверху сказали: "Это нам любопытно. Давайте ищите". Вот тогда эта машина заработает.

Просто общения с НБУ нет, их это не интересует. У них у KPI этого нет. В законе "О Национальном банке Украины" ничего о криптовалюте не написано. Поэтому Нацбанку все равно умерла криптовалюта, жива она. А узкое горлышко у нас сейчас именно НБУ, поскольку он ответственен за гривну, и, соответственно, любые операции с гривной – это именно центральный банк. Поэтому посмотрим, появится ли эта воля или нет. Не знаю.

Перспективы и вызовы

Планируете ли вы выход на фондовую биржу?

Пока не вижу в этом необходимости. Возможно, в будущем, не знаю.

Какова актуальная стоимость компании Kuna?

Kuno – это не публичная компания. Соответственно, она стоит столько, сколько за нее готовы предложить. Поэтому оценки пока никакой нет. Тем более, что сейчас у нас достаточно турбулентный период, ведь гривну "выключили".

Я подозреваю, что мы будем уходить с украинского гривневого рынка. Мы будем предоставлять услуги клиентам в Украине, но с гривной работать не будем. Соответственно, компания будет функционировать за пределами украинской юрисдикции.

Поэтому оценить бизнес сложно. Если честно это не является для меня первопричиной, почему я начал заниматься этим. Итак, не знаю. Пока мне никто не предлагал купить компанию, и я особо не стараюсь ее продать.

Я занимаюсь тем, что мне нравится. Несу свободу людям, показываю, что есть альтернативы. В общем как я этим 10 лет назад начал заниматься, так до сих пор занимаюсь в кайф. Продажа пока – не интересует. А сколько она будет стоить, но Бог его знает.

Интервью с основателем криптобиржи Kuna / Фото Pexels

Как вы планируете развивать компанию? Какие 3 главные цели и 3 главных вызова?

Первое – наш приоритет Европа и развитые страны, за исключением США. Для начала мы выходим на рынок Европы и Евросоюза. Второе – изменение ориентации с b2с, то есть то, что у нас были розничные клиенты в Украине. Я думаю, что Нацбанк нас все-таки подтолкнул к тому, что с этим нужно было заканчивать.

Поэтому мы идем больше к b2b. В том числе речь идет о коллаборации с банками, криптоэквайринге (способ принятия и обработки платежей в криптовалюте). В общем, все, что связано криптовалютой с платежами для бизнеса.

Третье направление – частный криптобанкинг для состоятельных клиентов с офисом в Швейцарии, с фондом, клубом и т.п.

Что касается вызова, то главный – это не допустить запрета криптовалюты, как таковой. Дело в том, что есть следующие тенденции. В частности, хотят запретить майнинг биткоина из-за того, что якобы, он очень грязный с точки зрения углеродного следа. Ключевая цель – это намерение взять под контроль биткоин, как тот же Ethereum, 85% транзакций которого цензурируют власти в США.

Все из-за proof of stake, находящегося под юрисдикцией США, как и все серверы и компании, занимающиеся этим. В результате мы получили цензурирование во второй по величине сети.

Поэтому моя задача сейчас – не допустить развитие этого тренда, в том числе под поездки в Вашингтон и Брюссель. Мы должны оставить, как минимум, биткоин независимым. Эта задача на сегодня является основной, все остальные на ее фоне не важны.