Эксперты с Fitch снизили кредитный рейтинг США с "AAA" до "AA+". Главные основания для такого решения, которые выделили – ухудшение бюджетных показателей и рост государственного долга. Напомним, что только недавно завершилась эпопея с повышением потолка госдолга США.

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Как отреагировали известные эксперты и миллиардеры

Уже известно о реакции главы одного из самых крупных и престижных банков США JPMorgan Chase Джейми Даймон. По его словам, понижение кредитного рейтинга для Штатов не играет крайне важного значения.

Даймон подчеркнул, что именно рынок, а не рейтинговые агентства определяют стоимость ссуд. Кроме того, банкир подчеркнул, что крайне удивительно, что другие страны имеют более высокий рейтинг, но при этом зависят от стабильности именно США и их вооруженных сил, пишет CNBC. Даймон заявил, что это просто смешно.

К теме! В Fitch ожидают, что фискальные показатели США в последующие 3 года ухудшатся. Кроме того, они полагают, что также будет снижаться уровень качества управления в стране.

Также публично прокомментировал решение Fitch легендарный инвестор Уоррен Баффет. Американский миллиардер отметил, что для его компании Berkshire Hathaway ничего не изменилось. Мол, компания приобрела ценные бумаги Казначейства США на 20 миллиардов долларов в последние два понедельника, а также планируют сделать это в начале следующей недели, сообщает CNBC.

Есть вещи, о которых людям не стоит беспокоиться. Это одна из них,

– заявил Баффет.

Напомним, что Уоррен Баффет недавно заявил, что еще несколько десятилетий мир будет зависеть американского доллара. Следовательно, "королевскому" статусу валюты ничего не угрожает.