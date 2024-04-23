Трейдер, имя которого неизвестно, сделал ставку на токен GUMMY. За месяц стоимость монеты выросла почти на 47%, информирует CoinMarketCap.

Достойно внимания Глава МИД Швеции рассказал, на какие сектора России будет нацелен новый пакет санкций ЕС

Как трейдеру удалось заработать миллионы долларов

Аналитики из Lookonchain подробно "расписали" схему, который использовал трейдер с GUMMY. Согласно их данным, алгоритм действий был таким:

За 12 минут до запуска токена GUMMY трейдер вывел 65,23 SOL с криптобиржи MEXC;

Далее трейдер потратил 64,5 SOL, которые стоили 9769 долларов , на покупку 97,36 миллиона GUMMY.

, на покупку 97,36 миллиона GUMMY. Все транзакции осуществили 21 апреля 2024 года.

К теме! 20 апреля 2024 года майнеры биткоина установили новый исторический максимум по уровню суточного дохода. Этот показатель вырос до 107,76 миллиона долларов.

Специалисты добавили, что инвестиции в актив сделаны в том самом блоке, где было добавлено ликвидность разработчиком токена. Уже после проведения операции покупки токена, трейдер перевел 97,36 миллиона GUMMY на 10 новых адресов.

Благодаря росту цены GUMMY суммарный капитал инвестора превысил 10 миллионов долларов. Отмечают, что трейдер не продал активы и продолжает хранить их на своих кошельках. На момент создания этого материала, курс токена остановился на уровне 0,1728 доллара, согласно данным CoinMarketCap