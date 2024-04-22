Новый исторический максимум, который связан с доходами майнеров биткоина, зафиксировали 20 апреля 2024 года.

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Новый рекорд для майнеров биткоина

Согласно данным YCharts, суточный доход биткоин-майнеров достиг 107,76 миллиона долларов. Это связано с запуском нового протокола Runes, который спровоцировал всплеск активно в сети. Это также привело к росту средней комиссии за транзакцию.

К теме! Предыдущий рекорд по уровню доходов майнеров биткоина зафиксировали в апреле 2021 года.

В тот же день произошло еще одно важное событие для биткоина – халвинг. Сразу после этого комиссия в сети колебалась от 91 доллара до 112 долларов и более. Стоит добавить, что комиссия – это один из видов заработка для майнеров. И после халвинга поступления этих контрагентов выросли, а не сократились как прогнозировали до этого.

Что такое халвинг Это фундаментальный процесс, во время которого фиксируют уменьшение вознаграждения за майнинг и проверку новых блоков на 50%. В результате майнеры зарабатывают только половину количества BTC за добытый блок. Это событие происходит каждые 4 года. На этот раз вознаграждение упадет с 6,25 BTC до 3,125 BTC за блок.

Стоит добавить, что средняя комиссия за транзакцию в сети самой известной цифровой монеты в мире на данный момент существенно сократилась до 34,84 доллара. Несмотря на значительный спад, этот показатель все еще удерживается на значительно более высоком уровне чем было до халвинга биткоина.

Новый рекорд биткоин майнеров / Скриншот с bitinfocharts

На момент создания этого материала, биткоин стоит почти 66 тысяч долларов. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 1,3 триллиона долларов. Этот показатель вырос на 1,02%, по данным CoinMarketCap. Напомним, что за несколько часов до халвинга, биткоин демонстрировал резкие колебания курса.