Дипломат из Швеции прокомментировал следующие санкции против России накануне встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Стоит внимания Эталонные бренды нефти изменили динамику на рынке

Новые санкции ЕС против России

В частности, Тобиас Бильстрем подметил, что особое внимание ЕС обратит на теневой флот, который Россия использует для экспорта нефти. По его словам, новый санкционный пакет против России буду включать дополнительные шаги против нефтяных танкеров, которые используют для транспортировки сырья в обход ограничений Запада.

К теме! В начале 2024 года США ужесточили санкции против танкеров, которые нарушают ценовой потолок, но Россия до сих пор может частично обходить ограничения, используя свой собственный флот. Кроме того, в марте указывали, что Владимир Путин готов вести войну на истощение против Украины, отмечая, что изменить ход событий может только один фактор – доходы от экспорта нефти.

Кроме того, Тобиас Бильстрем заметил, что в пакет планируют включить запрет на импорт сжиженного природного газа. Издание Reuters также информирует, что разработка нового пакета санкционных ограничений Евросоюза находится на ранней стадии. Поэтому, на встрече в Люксембурге этот пакет не одобрят.