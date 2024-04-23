Трейдер, ім'я якого невідоме, зробив ставку на токен GUMMY. За місяць вартість монети зросла майже на 47%, інформує CoinMarketCap.

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Як трейдеру вдалося заробити мільйони доларів

Аналітики з Lookonchain детально "розписали" схему, який використав трейдер з GUMMY. Згідно з їхніми даними, алгоритм дій був таким:

За 12 хвилин до запуску токена GUMMY трейдер вивів 65,23 SOL з криптобіржі MEXC;

Далі трейдер витратив 64,5 SOL, які коштували 9769 доларів , на купівлю 97,36 мільйона GUMMY.

, на купівлю 97,36 мільйона GUMMY. Усі транзакції здійснили 21 квітня 2024 року.

До теми! 20 квітня 2024 року майнери біткойна встановили новий історичний максимум за рівнем добового доходу. Цей показник зріс до 107,76 мільйона доларів.

Фахівці додали, що інвестиції в актив зроблено в тому самому блоці, де було додано ліквідність розробником токена. Уже після проведення операції купівлі токена, трейдер перевів 97,36 мільйона GUMMY на 10 нових адрес.

Завдяки зростанню ціни GUMMY сумарний капітал інвестора перевищив 10 мільйонів доларів. Відзначають, що трейдер не продав активи та продовжує зберігати їх на своїх гаманцях. На момент створення цього матеріалу, курс токена зупинився на рівні 0,1728 долара, згідно з даними CoinMarketCap