Отмечают, что в Украине осталось всего два долларовых миллиардера. Это Ринат Ахметов (холдинг СКМ) и Виктор Пинчук (компания Interpipe). Год назад этот статус имел 9 украинцев. Примечательно, что такого в Украине не было с 2006 года.

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Каким состоянием владеют Ахметов и Пинчук

Ринат Ахметов сохраняет за собой статус самого богатого человека Украины. На сегодняшний день его капитал оценивают в 6,6 миллиарда долларов. Эта сумма уменьшилась на 43%, если сравнивать с 2021 годом. В то же время финансовое положение бизнесмена немного улучшилось, ведь весной издание Forbes оценивало состояние Ахметова в 5,7 миллиарда долларов.

В то же время активы Виктора Пинчука оценили в 1,7 миллиарда долларов. С 2021 года этот показатель упал на 34%. И в отличие от Ахметова, Пинчук зафиксировал новые потери по отношению к весеннему рейтингу Forbes, где его капитал указывали на уровне 2,1 миллиарда долларов.

Любопытно! Согласно рейтингу Bloomberg, сейчас самый богатый человек мира – это основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Его капитал оценивают в 202 миллиарда долларов. Добавим, что американский бизнесмен в последние почти два года успел отметиться рядом скандальных заявлений об Украине. В тройку лидеров также входят французский бизнесмен Бернар Арно и основатель Amazon Джефф Безос.

На третью позицию попал пятый президент Украины Петр Порошенко и его сын Алексей. Главный актив – кондитерская компания "Рошен". Капитал оценили в 954 миллиона долларов. Далее следуют владельцы сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая Линия" Александр и Галина Гереги. Состояние пары оценили в 907 миллионов долларов. Первую пятерку закрывает основатель финансово-технологической компании Revolut Влад Яценко. Издание оценило его состояние в 894 миллиона долларов США.