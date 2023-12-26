Первым об этом сообщил глава компании Дмитрий Маляр. До торговли зерном компания D.Trading работает на рынках электроэнергии, газа и угля.

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Компания Ахметова начала торговать зерном

Маляр заявил, что первое соглашение по торговле зерном компания уже заключила. Более того, первую тысячу тонн зерна отгрузили клиенту. По его словам, D.Trading имеет следующие планы:

Предоставлять новые рыночные возможности для производителей сельскохозяйственной продукции;

Развивать экспортный потенциал.

Важно! Компания D.Trading уже открыла первый агроофис в Одессе.

Напомним, что Ринат Ахметов остается самым богатым человеком Украины с состоянием в размере 6,6 миллиарда долларов. Более того, он один из двух украинских миллиардеров, чье состояние достигло этого уровня в долларовом эквиваленте. Такой результат был зафиксирован впервые с 2006 года.