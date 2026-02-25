Что происходит на рынке нефти сейчас?

Индия сокращает закупки российской нефти. Сейчас большинство сырья из России покупает именно Китай, сообщает Bloomberg.

Как указывают трейдеры:

Российская нефть марки Urals реализуется дешевле почти на 12 долларов за баррель ниже, чем Brent от ICE (в январе этот дисконт достигал 10 долларов);

В то же время иранская нефть продается на целых 11 долларов дешевле.

Независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, известные как "чайники", исторически выполняли роль клапана давления на нефтяном рынке, поглощая баррели, которых другие избегали. Но их мощности ограничены, учитывая, что они обеспечивают лишь около четверти перерабатывающих мощностей страны, а также подпадают под действие правительственных импортных квот,

Нужно понимать, что Китай не имеет возможности "поглотить" всю лишнюю российскую нефть. Соответственно, сейчас сырье накапливается в азиатских водах.

Заметим, что крупные китайские НПЗ ранее избегали иранской сырой нефти. А в последнее время отказываются и от сырья из России.

Заметьте! Значительный удар испытывает именно Тегеран. Поставки российской нефти в китайские порты выросли до 2,09 миллиона баррелей в день, по состоянию на 18 февраля, сообщает Bloomberg. А вот Иран экспортировал в Китай ориентировочно 1,20 миллиона баррелей в день с начала 2026 года.

По оценкам компании, занимающейся анализом данных, сейчас в море находится почти 48 миллионов баррелей иранской нефти, по сравнению с примерно 33 миллионами в начале февраля. Основная часть роста приходится на Желтое море и Сингапурский пролив. Между тем в азиатских водах находится около 9,5 миллиона баррелей российской нефти,

