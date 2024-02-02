Такого не было более 10 лет: украинцы установили новый рекорд, связанный с валютой

В первый месяц 2024 года жители Украины активно продавали и покупали иностранную валюту. По итогам января, один из показателей вырос до пикового уровня за 11 лет.

Торговля иностранной валютой в январе: итоги

За первый месяц 2024 года, украинцы продали коммерческим банкам валюты почти на 1,3 миллиарда долларов. Речь идет как об операциях с наличными, так и безналичные. За аналогичный период население приобрело валюты примерно на 2,4 миллиарда долларов.

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В результате объемы чистой покупки валюты оценивают в 1,103 миллиарда долларов. Это рекорд за 11 лет. Всего в январе валюту покупали больше на 7,5% по сравнению с данными за декабрь 2023 года.

Покупка и продажа иностранной валюты за последние годы / Инфографика НБУ

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