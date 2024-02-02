Главные изменения на рынке валют за 1 февраля

В четверг, 1 февраля 2024 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,07, упав на 0,20%. При этом диапазон колебания составляет от 103,02 до 103,81, по данным Yahoo!Finance.

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Ключевые колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Какие факторы влияют на доллар

Доллар зафиксировал спад на фоне усиления ожиданий инвесторов относительно сокращения ключевой ставки Федеральным резервом. Они считают, что центральный банк все ближе к этому решению даже несмотря на то, что глава Джером Пауэлл заявил, что вряд ли это произойдет в марте.

Банкир отметил, что ставки подняли до пикового уровня, а в ближайшие месяцы Федеральный резерв перейдет к снижению этого показателя, поскольку инфляция продолжает падать, тогда как ожидают экономического роста, сообщает CNBC.

В то же время Пауэлл отказался объявлять победу в двухлетней битве с инфляцией, добавив, что центробанк достиг желаемой "мягкой посадки" для экономики. Доллар сначала вырос после комментариев банкира, но вернулся к обесцениванию накануне ключевых данных по занятости, которые должны обнародовать в пятницу.

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