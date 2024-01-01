Что влияет на американскую валюту
Эксперты из JP Morgan полагают, что следующий год будет для американского доллара турбулентным. Федеральная резервная система США, которая повышала ключевую ставку для борьбы с инфляцией, сыграет немаловажную роль в определении курса доллара. 24 Канал.
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Решение Центробанка США относительно сокращения ключевой ставки мало повлияет на процессы, связанные с американской валютой. Доллар все равно будет приносить более 56% мировых валют в 2024 году.
Доллар США традиционно выигрывает от кризисных ситуаций, особенно учитывая приближающуюся рецессию в Великобритании и Европе.
Morgan Stanley прогнозирует, что Индекс доллара США может возрасти до 111 к весне 2024 года с текущих 102, а в первом полугодии 2024 ожидается рост индекса на 3%. Аналитики из Loomis Sayles&Co. добавляют, что глобальный экономический спад заставит трейдеров сосредоточиться на долларе как главной резервной валюте мира.
Что будет с долларом в Украине
Раньше 24 Канал сообщал, что в проекте бюджета на 2024 год курс был зафиксирован на уровне 41,4 гривны. Впоследствии эти значения откорректированы. Во время утверждения бюджета курс на начало 2024 года снизили с 41,4 до 40,7 гривны, на конец с 44,2 до 42,1 гривны.
В соответствии с данных опубликованных НБУ доллар ожидается на таком уровне:
- НБУ считает, что его значение должно быть 40,08 гривен. Интересно, что еще в октябре прогноз был 40,36 гривны.
- Население ожидает 39,8 гривны за доллар.
- Банкиры считают, что этот показатель составит 41,16 гривны.